V četrtek bo pretežno jasno, na zahodu se bo oblačnost postopno povečala. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, v alpskih dolinah okoli -2, najvišje dnevne od 14 do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Sprva bo ponekod na zahodu rahlo deževalo, sredi dneva in popoldne bo Slovenijo od severovzhoda prešel pas padavin. Zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zvečer burja. Hladneje bo. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Na Primorskem bo pihala burja.

Vremenska slika: Nad zahodnim in osrednjim Sredozemljem ter Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Z jugozahodnimi vetrovi doteka nad naše kraje dokaj suh in občutno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej jasno, v krajih vzhodno bo predvsem dopoldne povečana oblačnost. Pihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo prevladovalo jasno vreme, v krajih zahodno od nas se bo postopno pooblačilo.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden.