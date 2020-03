Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, v Gornjesavski dolini okoli 4, na Primorskem do okoli 14 stopinj Celzija.

V nedeljo bo pretežno jasno, le v jugovzhodni Sloveniji bo sprva nekaj oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo popoldne nekoliko oslabela, drugod pa vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem okoli 5, najvišje dnevne od 6 do 11, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo pretežno jasno. Burja na Primorskem bo v ponedeljek dopoldne povsod ponehala. Zjutraj bo hladno, čez dan pa postopno topleje.

Vremenska slika: Nad jugozahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Pri tleh od severovzhoda k nam doteka hladnejši, v višinah pa od zahoda vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno. Popoldne bodo manjše padavine, v krajih vzhodno od nas bo večinoma suho. Na območju Alp bo ponekod snežilo do dolin. Pihal bo severovzhodnik, ob severnem Jadranu zmerna do močna burja.

V nedeljo bo pretežno jasno, ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja.

Biovreme: V soboto sredi dneva in popoldne bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi znova zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.

V nedeljo bo vremenski vpliv ugoden.