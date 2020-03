Lokalni derbi med Borussio in Kölnom je bil sprva predviden že v februarskem terminu, a so ga morali zaradi močne nevihte prestaviti.

Nemški minister za zdravje Jens Spahn je v nedeljo sicer priporočil, da naj se v Nemčiji odpovedo vse prireditve z več kot 1000 gledalci. Nekateri nemški mediji že pišejo, da naj bi se v naslednjih dnevih pred praznimi stadioni odigrale vse tekme prve nemške lige; vodstvo slednje sicer napoveduje, da bodo skušali sezono končati maja, kot je bilo predvideno.

Naslednja dva tedna bodo v okviru zmanjševanja tveganja za prenos novega koronavirusa brez gledalcev sicer potekale vse tekme španskega nogometnega prvenstva tako prve kot druge lige bodo vsaj

Španski mediji poročajo, da vpleteni klubi podpirajo odločitev la lige in razumejo tveganje ob zbiranju večjega števila ljudi na stadionih. La liga ima obenem pripravljen tudi scenarij, da lahko prepoved obiska nogometnih tekem po potrebi tudi podaljša na več tednov

Španska vlada je danes sicer napovedala nove ukrepe v boju proti širjenju novega koronavirusa in v več pokrajinah za dva tedna zaprla vse vrtce in šole. Podjetja je pozvala k bolj fleksibilnemu delovnemu času in dovoljenju, da delavci delo opravljajo od doma. Starejšim osebam pa priporočila, naj čim več ostajajo doma.

V Španiji je do danes 1236 potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom.