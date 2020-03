Medtem ko se po Evropi zaradi koronavirusa vrstijo odpovedi športnih dogodkov, Evropska nogometna zveza vztraja pri igranju tekem osmine finala lige prvakov. Tudi če te potekajo pred praznimi tribunami, kot bo nocojšnja med PSG in Borussio Dortmund. Pri francoskih prvakih so se v minulih dneh na vso moč trudili, da bi tekma ostala odprta za javnost, in med drugim opravili tudi dezinfekcijo celotnega stadiona, vendar so oblasti ostale neomajne. Odsotnost navijačev na Parku princev bo tako velika olajševalna okoliščina za Dortmundčane, ki bodo branili zmago z 2:1 izpred treh tednov. Še toliko bolj, ker jim francoski stadioni niso po godu, saj so na desetih gostovanjih na njih vpisali le tri zmage.

»Pred tako pomembno tekmo je podpora s tribun ključnega pomena. Navijači ustvarijo posebno vzdušje, napetost in vršijo pritisk na nasprotnika,« je potožil trener PSG Thomas Tuchel. Nemec ima v teh dneh zares obilo smole, saj zaradi povišane telesne temperature verjetno ne bo mogel računati na svojega prvega strelca Kyliana Mbappeja, poškodovan pa je tudi branilec Thiago Silva. »Kylian je bolan, medtem ko Thiago že trenira. Ali bosta zaigral, se bomo odločili na dan tekem. Zaradi vsega, kar se nam dogaja, se bomo morali prilagoditi in razmisliti,« je še pristavil Tuchel.

Kako pomembna je pomoč s tribun, še posebej, če ekipa lovi zaostanek, je pred dvobojem z Atleticom izpostavil strateg Liverpoola Jürgen Klopp. »Pri Atleticu ni veliko nogometašev, ki so igrali na našem stadionu, zato bomo to poskušali kar najbolje unovčiti. Naša prednost bodo naši navijači,« je poudaril 52-letnik. Branilci evropskega naslova so prvo tekmo v Madridu izgubili z 0:1, kar je močno zamajalo njihovo samozavest, saj sta kmalu zatem sledila poraza proti Watfordu in Chelseaju. Uspeh proti španskemu predstavniku bi jih lahko znova vrnil v zmagovalne tirnice, vendar bodo do njega morali priti brez pomoči poškodovanega vratarja Alisona Beckerja.

Brez težav niso niti v vrstah Atletica. Moštvo slovenskega reprezentanta Jana Oblaka je neprepričljivo že vso sezono, liga prvakov pa po številnih spodrsljajih v domačem prvenstvu in izpadu iz španskega kraljevega pokala ostaja še edino tekmovanje, kjer lahko osvojijo lovoriko. A nogometaši Diega Simeoneja so običajno najboljši, ko se morajo braniti, v kar bodo na Anfieldu zagotovo prisiljeni. »Kot igralec in tudi zdaj kot trener še nisem nastopil na Anfieldu. Verjetno bomo na tekmi trpeli, vendar verjamem, da se nam bodo ponudile tudi priložnosti v napadu,« je optimističen Diego Simeone.