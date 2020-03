V sredo bo pretežno jasno, na vzhodu zjutraj še zmerno do pretežno oblačno. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 6, najvišje dnevne od 14 do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter. Proti večeru se bo na zahodu pooblačilo. V petek bo pretežno oblačno, sprva bo občasno deževalo zlasti na zahodu, popoldne pa bodo padavine dosegle tudi vzhodne kraje.

Vremenska slika: Nad zahodnim in osrednjim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Prek srednje Evrope se proti vzhodu pomika vremenska fronta. Veter v višinah bo obračal na jugozahodno smer, k nam bo začel dotekati dokaj suh in nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo občasno povečana oblačnost. V sredo bo pretežno jasno, le v krajih vzhodno od nas bo dopoldne še nekaj oblačnosti. Pihal bo jugozahodni veter.