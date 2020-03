Ponoči se bo pooblačilo, ponekod na Primorskem bo padla kakšna kaplja dežja. Najnižje temperature bodo od 6 do 11, na severu okoli 2 stopinji Celzija. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Sredi dneva se bodo na severovzhodu začele pojavljati padavine, ki se bodo popoldne in zvečer širile proti zahodu. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zvečer zmerna burja. Temperature bodo sredi dneva dosegle od 11 do 17 stopinj Celzija, popoldne pa se bo od severovzhoda hladilo.

Obeti: V soboto bo pretežno oblačno. Sprva bo večinoma suho, popoldne pa bodo padavine od zahoda zajele večji del Slovenije. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 500 in 800 m. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa severovzhodni veter. V nedeljo bo sončno, veter bo oslabel.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, ki počasi slabi. Hladna fronta se od severozahoda bliža Alpam. Pred njo doteka k nam z jugozahodnimi vetrovi topel in še razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo prevladovalo sončno in toplo vreme, le v krajih zahodno od nas bo oblačnost naraščala. Pihal bo jugozahodni veter. V petek bo pretežno oblačno. Dopoldne se bodo v krajih severno in vzhodno od nas pojavljale rahle padavine, ki se bodo popoldne pomikale proti jugu. Zapihal bo severovzhodni veter, ob Jadranu zvečer zmerna burja.