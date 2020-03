#življenjezlom

Že nekaj tednov spremljam #delozlom, pobudo, ki družbena omrežja uporablja za boj proti izkoriščanju na delovnem mestu. Ljudje, večinoma študenti in honorarci, objavljajo svoje službene prigode, recimo dopisovanja z delodajalci, iz katerih utripajo nemogoče zahteve osornih šefic, vprašljivi manevri nasilnih šefov, spolna, psihološka in druga nadlegovanja, celo pritlehna nadzorovanja uslužbencev prek videokamer. Objave se množijo in delijo, ljudje komentirajo, padajo šale, veliko je črnega humorja, sijajna pobuda, skratka, ki da misliti in ki me pogosto spravi v slabo voljo.