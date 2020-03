V Palermu je morala posredovati celo policija, ko je v vrsti čakajočih na vstop v odprto trgovino prišlo do prerivanja, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Vlada Giuseppeja Conteja sicer zagotavlja, da ni razlogov za paniko in da oskrba z živili in drugimi potrebščinami ni in ne bo prekinjena in da ne bo pomanjkanja. Prav tako zatrjujejo, da ni prepovedano zapustiti doma in iti v trgovino. Zato ni nobenega razloga za kopičenje živil.

Trgovine so sicer lahko odprte, dokler so kupci med seboj oddaljeni najmanj meter.

Vse več držav s prvimi primeri koronavirusa Panamski predsednik Laurentino Cortizo je v ponedeljek zvečer na twitterju potrdil prvi primer okužbe v državi. Vse državljane je pozval, naj upoštevajo nasvete ministrstva za zdravje. V Mongoliji, kjer so okužbo danes potrdili pri državljanu Francije, ki je pripotoval iz Moskve, so preventivno uvedli karanteno za vsa večje mesta. »Prestolnica Ulanbator in vsa središča provinc bodo v karanteni do 16. marca, da zajezimo izbruh,« so sporočile pristojne oblasti. Država je že pred tem zaprla meje s Kitajsko in prepovedala vse polete v Južno Korejo, poročajo tuje tiskovne agencije. Prva primera so v ponedeljek potrdili tudi v Burkini Faso in sicer pri poročenemu paru, ki se je vrnil iz Francije. Novi koronavirus, ki je izbruhnil na Kitajskem konec lanskega leta, je dosegel že 115 držav in ozemelj. Doslej so potrdili več kot 114.000 okužb. Umro je več kot 4000 ljudi, ozdravelo pa več kot 64.000. Medtem ko se na Kitajskem razmere umirjajo, se z hujšim izbruhom spopadajo v Italiji, Iranu in Južni Koreji. V Italiji so doslej zabeležili več kot 9000 primerov koronavirusne bolezni 19. Umrlo je najmanj 463 ljudi.

V Srbiji potrdili nove primere okužbe z novim koronavirusom Iz Svetovne zdravstvene organizacije so v ponedeljek sporočili, da obstaja verjetnost za razglasitev pandemije, a da verjamejo, da bi jo lahko obvladali. Srbsko ministrstvo za zdravje je danes potrdilo, da je v državi število okužb naraslo na štiri. Med njimi je najmanj en državljan Kitajske in dve dekleti, ki sta bili v stiku z okuženo osebo. Zaenkrat so testirali nekaj več kot 100 oseb. V državi je v ponedeljek stopila v veljavo prepoved srednješolskih in študentskih potovanj v tujino. Omejitev ali prepovedi večjih dogodkov pa zaenkrat še ni. Je pa srbski predsednik Aleksandar Vučić v ponedeljek napovedal prepoved vstopa v državo vsem, ki bodo prišli iz določenih držav ali območij, kjer je virus bolj razširjen. Med drugim bi to vključevalo severno Italijo, dele Švice, Južno Korejo, Iran in nekatere dele Kitajske.

Xi prepričan v zajezitev epidemije virusa v Wuhanu Kitajski predsednik Xi Jinping je ob današnjem obisku v Wuhanu dejal, da so epidemijo novega koronavirusa v žarišču izbruha v osnovi zajezili. Prepričan je, da so bili uspešni z ukrepi glede stabilizacije razmer v najbolj prizadeti provinci Hubei, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Do Xijevega obiska v Wuhanu, ki ga obiskuje prvič, odkar je konec lanskega decembra tu izbruhnil novi koronavirus, prihaja v času, ko Kitajska beleži vse manj novih okužb, kar nakazuje na uspešnost strogih ukrepov, ki so jih uvedle oblasti. V provinci bodo postopoma omilili potovalne ukrepe za zdrave ljudi na manj ogroženih območjih. Kitajski mediji pa so poročali, da so v Wuhanu že zaprli 16 začasnih bolnišnic, ki so delovale na vrhuncu izbruha. »Širitev nove koronavirusne bolezni so v osnovi zajezili v provinci Hubei in njeni prestolnici Wuhan,« je danes dejal Xi. Poudaril je, da so dosegli prve uspehe pri stabilizaciji razmer v tem mestu in provinci ter obrnili trend. Xi je danes z letalom pristal v Wuhanu, kjer je z masko na obrazu preko videoprenosa nagovoril zdravstvene delavce in bolnike. Obiskal je tudi stanovanjsko sosesko in govoril z ljudmi v karanteni.

Število novih okužb in žrtev koronavirusa v ZDA še naprej narašča V ZDA so do ponedeljka zvečer potrdili skupno 708 okužb z novim koronavirusom in 27 smrtnih žrtev, 15 okuženih pa je doslej ozdravelo. S potniške ladje Grand Princess so v ponedeljek le izkrcali 2400 potnikov, ki so bili na njej teden dni ujeti ob obali San Francisca. Izredne razmere je razglasila tudi Iowa. Potnike z ladje za križarjenje Grand Princess, ki se je minuli teden vrnila s Havajev, so v ponedeljek zvečer izkrcali v Oaklandu. Posadka je ostala na ladji, dokler ne najdejo boljše rešitve, potnike pa bodo dali v karanteno ali pa jih v primeru potrjene okužbe z novim koronavirusom namestili v bolnišnicah. Kalifornijce bodo dali v karanteno pri San Diegu in Sacramentu, ostale v Teksasu in Georgii, tujce pa bodo peljali domov s čarterskimi letali.

Irska zaradi koronavirusa odpovedala parado ob dnevu svetega Patrika Irska vlada je v ponedeljek odpovedala letošnjo parado ob dnevu svetega Patrika v Dublinu in drugod po državi, saj se želijo ogniti morebitnemu širjenju virusa. Parada na irski nacionalni praznik vsako leto v Dublin privabi več sto tisoč ljudi, med njimi številne turiste. Lani se je v irski prestolnici na paradi zbralo okoli pol milijona ljudi, od tega okoli 100.000 iz tujine. Tudi letos so 17. marca pričakovali ogromne množice, ki bi poplavile ulice irske prestolnice na njihov nacionalni praznik.

Prvi primer okužbe s koronavirusom zabeležili tudi na Lezbosu Prvi primer okužbe z novim koronavirusom so zabeležili tudi pri 40-letni ženski na grškem otoku Lezbos. Grške zdravstvene oblasti so že izrazile zaskrbljenost, da se virus ne bi začel širiti po prepolnih migrantskih taboriščih. Kot je poročala grška televizija ERT, je ženska pred kratkim obiskala Egipt in Izrael. V nedeljo so ji odredili karanteno, so v ponedeljek zvečer sporočile grške oblasti. Med zdravniki na Lezbosu že vlada zaskrbljenost, da bi se virus lahko začel širiti med migranti, ki so nameščeni na tem otoku na vzhodu Grčije. Samo v prejšnjem tednu je na grške otoke prišlo več kot 1700 novih migrantov, večinoma na Lezbos.

V Iranu zabeležili največ smrti zaradi koronavirusa v enem dnevu Iran je v zadnjih 24 urah zabeležil 54 novih smrtnih primerov koronavirusne bolezni, kar je največ v enem dnevu, odkar je virus prizadel državo. V Iranu je zaradi novega koronavirusa po zadnjih podatkih umrlo 291 ljudi, skupno so zabeležili 8042 potrjenih okužb, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po vsej državi so za zajezitev okužb med drugim za dva tedna odpovedali petkove molitve. Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej pa je preventivno odpovedal potovanje in javni novoletni nagovor ob začetku perzijskega novega leta, ki je bil predviden za 21. marec. Njegov nagovor je eden od najpomembnejših verskih in političnih dogodkov v državi. Potekal bi v najbolj svetem iranskem mestu Mašad. V njem je mavzolej imama Reze, kjer je pokopanih osem šiitskih imamov.