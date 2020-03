Teniški dvoboj v Islamabadu se je zavoljo močnega dežja namesto v petek pričel šele v nedeljo. Razboršek je v prvem dvoboju prvi niz dobil v podaljšani igri, v drugem nizu pa je bil dvoboj zaradi dežja prekinjen pri izidu 4:4. V današnjem nadaljevanju je Qureshi uprizoril preobrat in po skupno dveh urah in 25 minutah na kolena položil Razborška s 4:6, 7:5 in 7:6 (1).

Tudi drugi posamični dvoboj v pakistanski prestolnici se ni razpletel po slovenskih željah. Kavčič je v prvem nizu resda zavezal kravato Aqeelu Khanu, drugi niz izgubil v podaljšani igri, v odločilnem tretjem nizu pa po skupno dveh urah in 26 minut dolgem dvoboju klonil s 4:6.

Slovenska naveza Blaž Kavčič/Tom Kočevar Dešman v igri dvojic ni bila kos pakistanski kombinaciji Aqeel Khan/Aisam Qureshi, po uri in 26 minutah je izgubila s 3:6 in 6:7 (7).