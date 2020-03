V torek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 3, v alpskih dolinah okoli -4, ob morju do 5, najvišje dnevne od 9 do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo pretežno jasno in toplo, pihati bo začel jugozahodni veter.

Vremenska slika: Šibka vremenska fronta je dosegla Alpe, vendar ne bo bistveno vplivala na vreme pri nas. S severnimi vetrovi v višinah k nam priteka dokaj vlažen in nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno. V Alpah bo ponekod rahlo deževalo. V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.

Biovreme: Danes bodo občutljivi ljudje imeli manjše vremensko pogojene težave. V torek bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen.