Slovenska tekačica Anamarija Lampič je v soboto na Holmenkollnu odtekla enega najboljših tekov na daljših razdaljah v svetovnem pokalu. Na 30 kilometrov v klasiki je pritekla osmo mesto. Za malce presenetljivo zmagovalko mlado Švedinjo Frido Karlsson, ki je za korak ugnala tudi serijsko zmagovalko Therese Johaug, je zaostala le 48 sekund.

»Tekla sem zelo sproščeno, na tekmi sem uživala. Na začetku mi ni bilo tako težko, kot sem pričakovala. V uvodnem delu mi je ritem vodilne skupine ugajal in zdržala sem do konca s skrajnimi močmi,« je bila ponosna na dosežek v zibelki nordijskih tekmovanj. Nekaj časa je bila celo na čelu kolone, ko so tekmice zavile v boks po rezervne smuči, kar na teh daljših razdaljah dopuščajo pravila. »Zdi se mi pametno, da smuči nisem menjala kot Švedinje in Finke. Verjetno bi izgubila stik s skupino in ne bi bila tako dobra,« je bila zadovoljna s taktično odločitvijo, ki so ji jo omogočile tudi odlično izbrane in pripravljene smuči srčne servisne ekipe. Kako pomemben je bil ta del, se je videlo na primeru norveških tekačic, ki jih na domačem terenu ni mogla rešiti niti vodilna sezone Therese Johaug, Švedinje pa so imele svoj dan.

Holmenkollen ima sloves najprestižnejše preizkušnje v sezoni in po poimenovanju Petre Majdič, ki je bila na tem prizorišču v isti disciplini prvič med deveterico leta 2001, je to največje tekaško svetišče. Prvo tekaško tekmo so izpeljali že leta 1900, v nordijski kombinaciji pa že osem let prej. Anamarija Lampič si je zelo želela nastopa nad Oslom, kjer je zaradi navdušene norveške publike vzdušje vedno nekaj posebnega. Na njeno smolo (ali srečo zaradi potencialne zdravstvene nevarnosti) so se oblasti zaradi varnostnih tveganj tik pred prireditvijo odločile, da navijačev na Holmenkollen ne bodo spustili. Vseeno pa sta mesto ob smučini dobili Anamarijina mama in teta. »Bila sem navdušena, da sta tekmo videli v živo. Vzdušje je bilo kljub temu super,« je bila navdušena. V skupnem seštevku svetovnega pokala se je kot dvanajsta že približala elitni deseterici. V torek bo z reprezentanco odletela v Kanado, kjer bo še pet tekem, od tega trije sprinti, pri katerih je še vedno vroča kandidatka za mali kristalni globus.