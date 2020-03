V Los Angeles sta se v zanimivem večeru NBA merili še najboljši ekipi lige ta čas, Lakers in Milwaukee Bucks. LeBron James je dobil obračun z drugim super zvezdnikom Giannisom Antetokounmpoom, saj so gostitelji zmagali s 113:103, obenem pa je prevesil na svojo stran tudi osebno statistiko s 37 točkami, osmimi skoki in sedmimi podajami. Grk Antetokounmpo je za goste vpisal 32 točk in 12 skokov.

Bucks so bili že pred tem dokončno uvrščeni v končnico, Lakers pa je to uspelo prvič po sezoni 2012/2013, četudi so druga najuspešnejša ekipa v zgodovini lige s 16 naslovi, enega več imajo v vitrinah ekipe Boston Celtics, ki je tokrat klonila s 94:99 proti četrti ekipi zahodnega dela Utah Jazz, a ostala na tretjem mestu na vzhodnem delu lige, mesto pred Miamijem. Na zahodnem delu je Dallas ostal sedmim, a imajo Mavericks 60,9 odstotni izkupiček zmag in s tem krepko prednost pred osmim Memphisom, ki ima manj kot polovično uspešnost (49,2).

Košarkarske dvorane NBA so ta čas še polne, vodstvo lige pa v luči novega koronavirusa že razmišlja, kako igrati pred praznimi trubunami in je po poročanju ameriških medijev že poslala na klube, da naj pripravijo načrt, kako bi igrali pred praznimi tribunami »z zgolj nujno potrebnim osebjem«. NBA je uradno sporočilo za javnost objavila sicer že v ponedeljek, v katerem je izpostavila, da je zdravje »naših zaposlenih, ekip, igralcev in navijačev naša prednostna skrb«.

Zaenkrat pa so tribune NBA ekip še polne, devetintrideseto zmago v sezoni Mavericks so pozdravili navijači v Dallasu, kjer se je poleg Dončića izkazal latvijski center Kristaps Porzingis. S 26 točami in 11 skoki je še peto tekmo zapored dosegel več kot 20 točk in 10 skokov na posameznem dvoboju.

»Vse oči so uprte v napadalno statistiko, toda zame je zelo pomembna tudi obrambna. In tu ima Porzingis veliko za pokazati, njegov skok je res izjemno dober, kot tudi njegova kombinacija napada in obrambe,« je povedal trener Dallasa Rick Carlisle. Tokrat ni mogel računati na dva igralca začetne peterke, Tim Hardaway Jr. je zbolel, Dorian Finney-Smith ima poškodovan boj, za povrh pa si je med tekmo levi gleženj poškodoval še Seth Curry, a je že v prvem polčasu, tik pred tem je končal svoj nastop, zbral 15 točk ob le dveh zgrešenih metih.

V New Orleansu se je Brendon Ingram, ki je zgrešil 15 od svojih prvih 17 metov, za slab strelski večer odkupil s petimi kopi v zadnjih 62 sekundah ter odločil dvoboj. Prvi strelec domačih je bil Jrue Holiday (20 točk), Josh Hart je dodal 19 točk in 12 skokov, Zion Williamson je dodal 17 točk. Na drugi strani sta bila najbolj učinkovita s 26 točkami Jimmy Butler in s 24 novinec v ligi Duncan Robinson, ki je zadel osem trojk.

Mavericks bodo niz treh tekem doma zaključili z Indiana Pacers v noči na ponedeljek po slovenskem času, ko bo v Washingtonu igral tudi Miami.