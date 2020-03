Dolga, kar petdesetdnevna uradna volilna kampanja pred srbskimi parlamentarnimi volitvami na zadnjo aprilsko nedeljo ima že na samem začetku samo dve neznanki. Prva je, katere stranke bodo poleg sedaj vladajočih in manjšinskih na njih sploh nastopile, druga pa, kako bo tistim, ki so nemudoma objavile svoj bojkot, uspelo prepričati državljane, da z njim dejansko postavijo pod vprašaj legitimnost volitev. V nasprotju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in njegovo napredno stranko, ki je v nekaj urah že zbrala petkratnik potrebnega števila 10.000 podpisov za potrditev volilne liste pri republiški volilni komisiji, je tudi tisti del opozicije, ki bojkotira volitve, soočen s problemi, ki jo razdeljujejo. Eden odmevnejših je odločanje, ali naj vendarle sodeluje na lokalnih volitvah v Šabcu in Paračinu ter skuša tam zadržati oblast, saj nekateri menijo, da bi se s tem poziv k bojkotu le razvodenil. Na čelo bojkota je stopila septembra lani oblikovana Zveza za Srbijo, koalicija opozicijskih parlamentarnih in neparlamentarnih strank v širokem spektru od skrajno desnih »Dveri« do levičarske »Sloge«, katere ogrodje so srbski sindikati. Zveza je zavračala že medstrankarski dialog pod patronatom evropskega parlamenta, sprožen lansko jesen, saj je ocenila, da v pol leta ni mogoče pod pezo Vučićevega režima zagotoviti izvedbe svobodnih in poštenih volitev, konec januarja pa doživela hladen tuš, ko je gibanje »1 od 5 milijonov« napovedalo, da se bo volitev udeležilo. Samoraslo gibanje proti Vučiću je z več kot enoletnimi sobotnimi protesti postalo nesporen politični dejavnik v Srbiji, a hkrati del neetablirane opozicije, ki ne ve natančno, kaj naj stori z Vučićevo predvolilno »koncesijo« – znižanjem volilnega praga za vstop v parlament na 3 odstotke.

Organizirani Vučić, razpoke v opoziciji Opozicija ima po oceni nevtralnih analitikov prav, ko poudarja, da ne more enakopravno sodelovati na volitvah. Vučić s koalicijo, ki je v petih urah zbrala 48.320 podpisov za potrditev svoje volilne liste, na kateri je 72 odstotkov novih kandidatov, 45 odstotkov pa žensk, predvsem pričakuje, da mu bodo prinesle določeno legitimnost. Za glavni dobitek pri tem pa želi absolutno zmago liste »Aleksandar Vučić – za naše otroke«, ki naj bi mu jo zagotovila tudi široko zastavljena kampanja z množičnimi zborovanji, ki jih začenja prihodnji petek v Vranju, z vrhuncem 18. aprila v Beogradu in sklepno konvencijo v Nišu v četrtek pred volitvami, sklicanimi za 26. april. Da bi bil uspešen bojkot volitev veliki »ne« avtokratskemu vladanju predsednika Vučića, je prepričan predsednik demokratske stranke, najmočnejše parlamentarne stranke v Zvezi za Srbijo Zoran Lutovac. Na volitvah so sodelovanje že zavrnili tudi Stranka svobode in pravice Dragana Đilasa, Vrata Boška Obradovića, narodna stranka Vuka Jeremića, državotvorno gibanje Slobodana Samardžića ter pobuda »Ne davimo Beograda« in gibanje svobodnih državljanov »Bilo je dovolj«. Stranke, ki so se odločile za sodelovanje, morajo zbrati 10.000 podpisov podpore in jih overoviti pri republiški volilni komisiji do 10. aprila. Skladno s časom overitve bodo uvrščene na volilnih lističih, kjer si je prvo mesto že zagotovila Vučićeva koalicija, ki je podpise že predala.