Ti so ostali sami v njihovih stanovanjih. Ljudje so začeli iskati pomoč, nekoga, ki bi lahko poskrbel zanje. Tisti, ki niso mogli najti sosedov ali prijateljev, so se zatekli k veterinarjem. Čez čas je v mestu vzniknilo deset skupin prostovoljcev, ki so začele skrbeti za hišne ljubljenčke, predvsem mačke. Ye Jialin, eden izmed prostovoljcev, se vsak dan po praznih štiripasovnicah s kolesom odpravi na pomoč k zapuščenim mačkam. Neznanci mu pošiljajo naslove svojih stanovanj in gesla ključavnic, da lahko pride v njihove domove. Mačke se mu velikokrat skrijejo in tako se neredko zgodi, da mora poklicati lastnike, ki mu dajejo namige, v katerem kotičku se je maček utegnil skriti. Lastniki ga tudi prosijo, naj jim ne nastavi zgolj hrane in sveže vode, temveč očisti tudi mačja stranišča. Spet druge prostovoljne skupine po dogovoru z lastniki hišne ljubljenčke vzamejo v njihova zavetišča. Združenje za zaščito malih živali v Vuhanu je denimo nov začasen dom priskrbelo že okoli 500 zapuščenim živalim. Večinoma so jih za pomoč zaprosili delavci iz okoliških krajev, ki v Vuhan prihajajo na delo in imajo v mestu tudi manjša stanovanja. A zavetišča so se hitro napolnila in tako prostovoljci zdaj zapuščenim mačkam ponujajo začasne domove že v lastnih stanovanjih. Veterinar Du Fan jih denimo doma gosti že okoli sto.