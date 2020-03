V Sloveniji se te dni mudita visoki predstavnik veleposlaništva Republike Kolumbije in visoki predstavnik kolumbijske družbe Uniban, ki podjetju Rastoder dobavlja banane. Sporočila sta, da so se kolumbijske oblasti po incidentu z zasegom droge v Makedoniji odločile zaščititi trgovske poti in preprečiti zlorabe logističnih sistemov, ki imajo negativne posledice za obe družbi. Tamkajšnja vlada je na območja, od koder so prišle sporne pošiljke, že poslala dodatne varnostne sile in poostrila tehnični nadzor nad vsemi procesi.

V kolumbijski družbi poudarjajo, da do odkritja drog v njihovih pošiljkah banan prihaja zelo redko, po petih letih sodelovanja pa se je kaj takšnega sploh prvič zgodilo v pošiljki za družbo Rastoder. Ob tem pojasnjujejo, da odgovornost za kakovost in skladnost pošiljke od plantaž do zbirnega centra nosijo plantaže, ki so v lasti neodvisnih proizvajalcev, od zbirnega centra do vkrcanja blaga na ladjo pa dobavitelj banan, v tem primeru Uniban. Odgovornost za blago nato prevzame ladjar, družba Rastoder pa šele takrat, ko to prispe v skladišče podjetja.

V družbi Rastoder, ki zaradi incidenta v Makedoniji in pred tem še incidenta v ljubljanskem skladišču sodeluje s slovensko policijo, Interpolom in drugimi mednarodnimi institucijami in kjer so že ob nedavnem zasegu kokaina v Makedoniji, navedli, da je njihov sistem tarča kriminalne družbe, tako znova poudarjajo, da vse do izvedbe carinskih postopkov v skladišču ne nosijo odgovornost za prispelo blago in da mednarodne kriminalne združbe očitno zlorabljajo nabavne kanale iz Južne Amerike za svoja kriminalna dejanja.

Družbi Rastoder - ta je lastnica blagovne znamke Derby - in Uniban si želita čim hitrejšega zaključka mednarodnih policijskih preiskav ter normalizacije poslovanja, saj, kot poudarjajo, nastajajo izjemni pritiski kupcev na ureditev razmer.

Zlorabe nabavnih kanalov sicer niso redke, zgolj v letu 2020 naj bi na Danskem, v Kostariki, Ekvadorju, Bolgariji ter Makedoniji zasegli skupaj več kot deset ton ilegalnih substanc.