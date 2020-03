Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) število okuženih še ni preseglo 100.000 primerov, a po podatkih omenjenih tiskovnih agencij in ameriške Univerze Johns Hopkins, ki zbirajo uradne podatke državnih in regionalnih oblasti, je to število že preseženo.

Po podatkih omenjene univerze je potrjenih primerov okužb 100.625. Največ so jih potrdili v celinski Kitajski (80.573), sledijo Južna Koreja s 6593 primeri, Iran s 4747 in Italija s 3858, piše na spletni strani univerze.

Za posledicami koronavirusne bolezni je umrlo skupno 3410 ljudi, največ na Kitajskem (več kot 3000), sledi Italija s 148 mrtvimi.

Velik porast okuženih so danes zabeležili v Iranu, kar 1234, skupno 4747. 124 ljudi je umrlo, od tega v zadnjem dnevu 17.

Iz več evropskih držav medtem danes poročajo o več kot sto novih okužbah. V Franciji so od četrtka zvečer potrdili 154 novih primerov okužb, skupno 577. Umrli sta še dve osebi, skupno devet, vsi so bili starejši ljudje, ki so imeli tudi druge bolezni. Francoski predsednik Emmanuel Macron je zato pozval državljane, naj omejijo obiske starejših ljudi, ker so najbolj ranljivi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Švici je število okuženih samo v enem dnevu s 87 naraslo na 210. Bolnišnicam in zdravnikom je vlada naložila, naj dajo prednost ranljivim bolnikom, torej starejšim osebam in kroničnim bolnikom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Španiji, kjer je danes covid-19 zahteval peto življenje, pa so od četrtka potrdili 102 novi okužbi, skupno 365. To je največji porast okužb v državi od začetka izbruha.

V Peruju so medtem danes potrdili prvi primer okužbe. Okužil se je 25-letnik, ki se je vrnil s potovanja po Španiji, Franciji in Češki. V Latinski Ameriki so okužbe s koronavirusom v zadnjem tednu potrdili v sedmih državah. Največ primerov so potrdili v Ekvadorju, skupno 13.

WHO je danes popoldne sporočil podatek o 98.023 potrjenih primerih okužbe in 3380 smrtnih žrtvah.

Prve primere potrdili tudi v Srbiji in v Vatikanu, v Bolgariji zaradi gripe zaprli šole V Srbiji so danes potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom. Gre za 43-letnega moškega iz Subotice, ki je bil nedavno na Madžarskem. Kot je na novinarski konferenci potrdil srbski minister za zdravje Zlatibor Lončar, se okuženi moški počuti dobro. Tudi iz Vatikana danes poročajo o prvem potrjenem primeru okužbe z novim koronavirusom. Kliniko, kjer so odkrili bolnika, ki je bil na testu v četrtek pozitiven, so danes začasno zaprli in jo bodo razkužili, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iz Vatikana so sicer v četrtek sporočili, da razmišljajo o spremembi urnika papeža Frančiška, da bi se "izognili širjenju" novega koronavirusa, ki je v Italiji zahteval približno 150 življenj. Podrobnosti o tem, ali se bo 83-letni papež začasno izogibal množicam vernikom in ali se ne bo več rokoval z njimi, niso sporočili. Papež Frančišek se že nekaj dni ni pojavil v javnosti, zaradi prehlada in slabšega počutja je odpovedal nekatere svoje obveznosti, poroča AFP. Papež je prejšnji četrtek in petek odpovedal več obveznosti zunaj Vatikana. Med drugim je v četrtek odpovedal udeležbo na maši v rimski baziliki svetega Janeza v Lateranu. Italijanski časnik Il Messaggero je v torek na svoji spletni strani poročal, da papež ni okužen s koronavirusom.

V Bolgariji zaprli šole zaradi epidemije gripe V Bolgariji, ki je ena redkih držav, kjer še niso zabeležili okužbe z novim koronavirusom, so zaradi epidemije gripe zaprli šole do 11. marca. Za ta ukrep so se odločili zaradi več kot 5000 primerov gripe v zadnjem tednu februarja, predvsem med dojenčki in mlajšimi od 14 let. Direktor nacionalnega centra za nalezljive bolezni v Sofiji Todor Kantardjiev je poudaril, da tako hitrega širjenja gripe tipa B v državi ni bilo že deset let. Glavni inšpektor javnega zdravstva Angel Kunčev je opozoril, da je zdravstveni sistem preobremenjen, še preden so zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirusom. Do okužbe bo po ocenah zdravstvenih oblasti neizogibno prišlo, saj se je od začetka leta novi koronavirus razširil po vsem svetu. Bolnišnice po državi pa so polne bolnikov z gripo, kar ogroža pripravljenost države na odgovor ob prihodu koronavirusa.