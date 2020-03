Največ potrjenih primerov okužb imajo na Kitajskem, sledijo Južna Koreja, Italija in Iran. Osem okužb z novim koronavirusom je bilo v Sloveniji potrjenih do včeraj zvečer. 5500 okužb in več je bilo potrjenih do včeraj v Evropi, od tega več kot 3800 v Italiji. Na drugem in tretjem mestu po številu potrjenih okužb v Evropi sta Nemčija in Francija.

Novih potrjenih okužb ni bilo med četrtkom in petkom zaznanih v kitajski provinci Hubei, z izjemo glavnega mesta Wuhan, kjer je novi koronavirus izbruhnil.

85 držav poleg Kitajske je doslej potrdilo vsaj en primer okužbe. Prvi potrjeni primer okužbe z novim koronavirusom so včeraj potrdili v Kamerunu, Butanu, Peruju, Vatikanu, Srbiji in na Slovaškem.

55.000 ozdravelih in več od novega koronavirusa so na portalu Coronavirus covid-19, ki ga upravlja ameriška Univerza Johnsa Hopkinsa, našteli včeraj. Število ozdravelih po njihovih podatkih že od konca februarja narašča hitreje kot število okuženih, tudi po podatkih Reutersa je doslej že ozdravela polovica vseh okuženih na svetu.

3400 ljudi je po uradnih podatkih umrlo zaradi novega koronavirusa do včeraj popoldne. Največ smrtnih primerov so našteli na Kitajskem (več kot 2900) in v Italiji (prek 140).650.000 ljudi umre vsako leto zaradi gripe po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije.

19 ljudi je umrlo zaradi gripe po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) leta 2018 v Sloveniji. Podatki NIJZ sicer vključujejo zgolj tiste primere, kjer je bila gripa edini vzrok smrti.