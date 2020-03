Nuggets so v gosteh premagali Charlotte s 114:112, Clippers pa so bili prav tako na tujem boljši od Houstona s 120:105. Slednji so tako ohranili zmago prednosti pred Denverjem. Na prvem mestu ostaja Los Angeles Lakers, četrti pa je Houston, ki ima zdaj tri zmage manj od Denverja.

Clippers so zmagali šestič v nizu, prvi strelec moštva pa je bil Kawhi Leonard s 25 točkami. To je bila četrta medsebojna tekma teh dveh moštev v tej sezoni, ker so oboji zmagali po dvakrat, pa so v prednosti košarkarji iz Los Angelesa, ki imajo boljše razmerje z ekipami znotraj konference.

Houston ni bil v igri za zmago, saj je vodil le s 4:2, sredi tekme pa je zaostajal že za več kot trideset točk. Leonard je zbral še šest skokov in pet podaj, na drugi strani pa je Russell Westbrook dosegel 29 in 15 skokov, James Harden pa zgolj šestnajst točk ob metu 4:17.

Denverju, ki ima po premoru zaradi vikenda All Star izkupiček 4-3, prejšnjo tekmo pa je izgubil proti Warriors, je zmago prinesel Jamal Murray (18 točk), ki je zadel pet sekund pred koncem. Na drugi strani igrišča je s trojko poskusil Terry Rozier, vendar je bil premalo natančen.

Pri Denverju je sedem igralcev doseglo deset ali več točk, Vlatko Čančar pa si je dvoboj znova ogledal s sklopi. Will Barton je zbral 16 točk, Monte Morris 15, Nikola Jokić in Gary Harris po štirinajst, Paul Millsap in Jerami Grant pa enajst.