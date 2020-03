Slovenska moška teniška reprezentanca je že šest dni v Islamabadu, kjer se pripravlja na kvalifikacijski dvoboj svetovne skupine 1 v Davisovem pokalu. Po naporni poti, ki je prek Carigrada trajala 16 ur, se je četverica slovenskih igralcev privadila na štiriurno časovno razliko. Trenirali so tako na trdi kot travnati podlagi. Dvoboj bo potekal na travi, a je v zadnjih dneh v Islamabadu veliko deževalo, tako da je bilo travnato igrišče razmočeno. V četrtek je imela slovenska reprezentanca tiskovno konferenco, včeraj pa je bil žreb. Ta je določil, da se bosta danes v prvem dvoboju pomerila Nik Razboršek in najboljši Pakistanec Aisam Qureshi, v drugem pa Blaž Kavčič in Aqeel Khan. V soboto bo igra dvojic ter druga dva posamična dvoboja, selektorja reprezentanc pa lahko postavi za drugi dan tekmovanja še spremenita.

Poleg obeh slovenskih posameznikov, ki bosta danes stopila na igrišče, sta v slovenski reprezentanci pod vodstvom Mihe Mlakarja in Andraža Bedeneta še Tomas Lipovšek Puches in Tom Kočevar Dešman. Slovenski selektor Miha Mlakar je iz Pakistana, kjer je slovenska šesterica sploh prvič v življenju, sporočil, da dnevi minevajo hitro. Največja težava je slaba vremenska napoved, saj naj bi do ponedeljka močno deževalo. »Po pravilih Mednarodne teniške organizacije se lahko dvoboj podaljša za dva dni, se pravi do ponedeljka. Na te stvari ne moremo vplivati. Za nas je najpomembnejše, da odigramo dvoboj ter dosežemo cilj. To pa je zmaga,« je bil odločen Miha Mlakar.

Slovenska reprezentanca se je lahko v zadnjih dneh prepričala, da je tenis v Pakistanu popularen šport. Na četrtkovi tiskovni konferenci se je po besedah Mlakarja zbralo okrog 15 novinarjev, ki so bili precej zvedavi. V četrtek zvečer po lokalnem času je imel Mlakar tudi enourni intervju v živo na nacionalni televiziji. Tudi časopisi so se razpisali o dvoboju, na katerem ima Pakistan visoke cilje. »Aisam Qureshi je dober igralec, ki se na treningih kaže v lepi luči. Tehnika drugega igralca Aqeela Khana je specifična, saj igra enoročni backhand in dvoročni forehand. Dopolnil je že 40 let, a je v Pakistanu teniška legenda, saj je bil dvanajstkrat državni prvak, po njem pa je poimenovana tudi akademija, kjer bomo igrali dvoboj,« je sporočil Mlakar. Najboljša pakistanska igralca nista uvrščena na svetovno lestvico. Specialist za igro dvojic Aisam Qureshi je bil nekdaj 125. posameznik sveta, Aqeel Khan pa je bil pred 16 leti 349.

Miha Mlakar je iz Islamabada sporočil, da je slovenska reprezentanca na vsakem koraku zelo varovana. Na treninge se vozi v policijskem spremstvu, med treningom je mogoče videti veliko oboroženih varnostnikov. »Sicer so Pakistanci zelo prijazni. Počutimo se kot gostje, za katere je dobro poskrbljeno. Na visoki ravni sta tudi hotel in hrana,« je zaključil Mlakar.