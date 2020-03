Se Janša ne spomni več lastnih besed?

Za tiste, ki se (ne) spomnite: pisalo se je leto 2013. Takrat je Janez Janša v oddaji Tarča izjavil (ni izvzeto iz konteksta; izjava je bila izrečena v zadnjih petih minutah oddaje): »Kljub temu da Slovenija ima potencial, kljub temu da so na voljo boljše poti in da jih pač očitno nekateri ne znajo izbrati. Če se motim in če bo koalicija v naslednjih dveh letih dokazala, da ima prav, da smo se odbili, da rastemo, da bo Slovenija čez dve leti dosegala pozitivno gospodarsko rast, s katero bomo lahko z lahkoto odplačevali kredite, ki jih najemamo po petodstotnih obrestih, potem, glejte, jaz se upokojim kot politik in bom užival v tem blagostanju in bom zelo vesel, če žal moj pesimizem na tej točki, ko pač ne vidim nekih realnih ukrepov, ki bi jih sprejemali zato, da bi ponovno dosegli rast in zaposlovanje in delovna mesta, skratka, če nekdo to vidi in bo to dokazal, mu bom jaz prvi čestital.«