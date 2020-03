Volitve demokratov v ZDA: Samo še dvoboj

Manever tako imenovane elite demokratske stranke in njene sredinske struje je bil uspešen še bolj, kot sta upali. Bojazen pred uspehom samooklicanega demokratičnega socialista Bernieja Sandersa v tekmi za predsedniško nominacijo stranke je povzročila naglo ustvarjanje prostora na politični sredini za Joeja Bidna, potem ko je v Južni Karolini končno zares zagnal svojo kampanjo in pokazal njen potencial. Pred volilnim supertorkom sta tako od kandidature odstopila sredinska senatorka Amy Klobuchar in, bolj presenetljivo, bivši župan Pete Buttigieg ter oba podprla Bidna. V Teksasu mu je priskočil na pomoč bivši kandidat Beto O’Rourke, izraze politične podpore je dobival tudi od drugod, opazno so mu bili bolj naklonjeni veliki mediji, vse to pa je ob prebujenem Bidnu pripomoglo k rezultatu, ki ga je v torek dobesedno čez noč izstrelil na položaj favorita z zmago v desetih od štirinajstih zveznih držav, v nekaterih res presenetljivo.