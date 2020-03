Tehnično že enajsto televizijsko soočenje demokratskih kandidatov za strankino nominacijo na novembrskih predsedniških volitvah v ZDA je bilo neobičajno na več načinov. Zaradi virusne pandemije je bilo prestavljeno iz Arizone v Washington in v televizijski studio brez občinstva, z le še dvema udeležencema v primerjavi z začetno dvajseterico, ki je zahtevala soočenje v dveh podsoočenjih, pa je izkristaliziralo jasno ideološko delitev ne le med protagonistoma, nekdanjim podpredsednikom Joejem Bidnom in senatorjem Berniejem Sandersom, obema v poznih 70. letih, ampak v stranki sami. S tako rekoč edino skupno agendo, spraviti pol desetletja mlajšega Donalda Trumpa iz Bele hiše, sta slednjemu s kopanjem po njuni dolgoletni preteklosti v kongresnem delovanju zložila lep kup streliva za spopade v finalni predsedniški tekmi. V njej pa se bo, če se bodo po napovedih odvile sredine strankarske volitve na Floridi ter v Illinoisu, Ohiu in Arizoni s Trumpom soočil Biden.

Na dveh bregovih Soočenje ni moglo obiti glavnega globalnega vprašanja s skupno oceno, da je sedanji predsednik s svojim ravnanjem domačo krizo s koronavirusom samo poslabšal in povečal skrbi Američanov. Sama bi jo reševala skladno s svojimi nasprotujočimi si stališči glede zdravstvenega varstva, kjer bi Biden Obamovo dostopno zdravstveno zavarovanje razširil na zavarovanje za vse, Sanders pa se oklepa ideje javnega zdravstva za vse. Tudi pri ostalih globalnih vprašanjih, kakršno so klimatske spremembe in mednarodni odnosi, so izstopala njuna različna ideološka stališča, pri čemer je Biden tekmeca opredeljeval za revolucionarja. »Ljudje si želijo rezultate, ne revolucije,« je ugovarjal na Sandersove predloge o politični revoluciji proti korporativizmu in na področju socialnih reform, a je hkrati podprl že star predlog samooklicanega demokratičnega socialista o javnih kolidžih brez šolnine za družine z manj kot 120.000 dolarji letnih prihodkov. »Vesel sem, da je Joe na krovu,« je Sanders pozdravil Bidnovo podporo, a dodal, da je bistvo vodenja »stopiti korak naprej, ko ni popularno, ko te zaradi ideje kritizirajo«.