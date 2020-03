Telelift je poizkus ustvaritve letečih mobilnih stolpov. Telelift uporablja drone v velikosti jedilne mize, ki so na tla pritrjeni z dolgo žico in po besedah njihovega kreatorja, lahko v zraku ostanejo vsaj mesec dni.

Rahul Tiwari si je rešitev zamislil leta 2017 med študijem inženirstva na univerzi Pardue v Indiani. Njegovi droni lebdijo na višini 60 metrov in so pritrjeni na sončne kolektorje ali vir energije na tleh. Uporabljajo podobno količino energije kot mikrovalovna pečica.

Tiwari je povedal, da je izvirna ideja za razvojem dronov možnost nadzorovanja divjih lovcev. Droni služili kot »leteči opazovalni stolpi«, vendar je po pogovoru z ostalimi v industriji uvidel, da se v njih skriva večji potencial.

Njegovo zagonsko podjetje Spooky Action želi zdaj poslati Telelift na območja s slabo internetno povezavo. Za začetek v Kenijo, Niger, Botsvano in Senegal.

Na svetu še vedno 4 milijarde ljudi brez dostopa do interneta

Projekt se bo začel izvajati v predmestjih, kjer je poselitev gostejša, kasneje pa se bo razširil še na bolj oddaljena območja. Tiwari svoj projekt označuje za dober posel, ki pozitivno vpliva na svet. Vsak dron lahko zagotovi kvaliteten internet za par sto ljudi na območju med 32 in 48 kilometrov, zato bodo oddaljena območja potrebovala le en dron, predmestja pa več. En dron stane 40.000 dolarjev in bi potreboval še pilota za vzlet in pristanek. Droni so že uspešno opravili teste v sodelovanju s ponudniki omrežij Verizon in Orange.

Kljub pomislekom, da droni niso zanesljiva trajna rešitev in da bodo nanje negativno vplivali dejavniki, kot so visoke temperature in dejstvo, da droni običajno niso namenjeni za konstantno uporabo, Tiwari zagotavlja, da so zgrajeni iz kvalitetnih materialov, ki so odporni na vročino in razlaga, da lahko tudi pristanejo v delih dneva, ko je potreba po internetu manjša.