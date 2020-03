Spletni portal srednja.hr, ki spremlja hrvaško šolstvo, je po objavi priporočila hrvaškega ministrstva za znanost in izobraževanje o pomenu umivanja rok tudi zaradi novega koronavirusa pripravil reportažo iz srednjih šol v različnih delih Hrvaške.

Dijaki so potrdili, da že več let na straniščih nimajo toaletnih potrebščin, kot so milo, papirnate brisače in toaletni papir. Ob tem so prispevali tudi fotografije, na katerih je videti prazne posode za tekoče milo in držala za papir. V večini šol glede na njihova pričevanja nimajo niti tople vode.