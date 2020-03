V Južni Koreji število okuženih v zadnjih dneh hitro narašča. Danes so tam potrdili 477 novih primerov, skupaj se je število okuženih povzpelo na 4812, umrlo pa je 28 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Vsa država je vstopila v vojno z nalezljivo boleznijo,« je danes poudaril Moon. Ob tem je vsem vladnim agencijam odredil 24-urno pripravljenost.

Južnokorejska centralna banka je posvarila, da bo 12. največje gospodarstvo na svetu v prvem četrtletju zabeležilo negativno rast, saj bo epidemija prizadela tako potrošnjo kot izvoz. Moon je napovedal, da bo vlada gospodarstvu pomagala z več kot 30.000 milijardami vonov (23 milijardami evrov).

Zaradi epidemije so v zadnjih dneh odpovedali številne prireditve, od koncertov do športnih tekmovanj. Šole in vrtci po vsej državi pa bodo zaprti še tri tedne.

Več kot polovico vseh primerov v Južni Koreji je povezanih z Jezusovo cerkvijo Shincheonji, zaprto versko skupnostjo, ki jo označujejo tudi za kult. Oblasti so sporočile, da so do danes testirali več kot 190.000 članov skupnosti. Njen ustanovitelj Lee Man-hee se je v ponedeljek opravičil za izbruh, ob tem pa poudaril, da organizacija sodeluje z vlado v prizadevanjih za zajezitev virusa.

Po več kot enomesečni karanteni bodo dovolili odhod tujih diplomatov Iz Severne Koreje so medtem sporočili, da bodo po več kot enomesečni karanteni dovolili odhod tujih diplomatov iz države. Severno Korejo bodo po poročanju britanskega BBC predvidoma zapustili v petek z letalom severnokorejske letalske družbe Air Koryo iz Pjongjanga v ruski Vladivostok. Severna Koreja je zaradi novega koronavirusa zaprla vse meje. Pjongjang trdi, da v državi še niso zabeležili primerov okužbe. Iz Kitajske, kjer je novi virus izbruhnil, medtem poročajo o povečanju števila tistih, ki so se okužili v tujini. Skupaj so potrdili 13 primerov. Med njimi je osem kitajskih državljanov, ki so delali v isti restavraciji v Lombardiji na severu Italije, na Kitajsko pa so se vrnili prejšnji teden. Štiri primere okužbe pa so potrdili pri Kitajcih, ki so se vrnili iz Irana. Na Kitajskem so danes zabeležili 31 novih smrtnih žrtev bolezni covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus, s čimer je skupno število žrtev v državi naraslo na 2843. Potrdili so tudi 125 novih primerov okužbe, kar je po navedbah AFP najmanj v zadnjih šestih tednih.

Koronavirus spreminja številne navade po svetu Na Kitajskem kjer je novi koronavirus izbruhnil, rdeči reklamni panoji v prestolnici Peking opozarjajo ljudi, naj se ne rokujejo, ampak raje v pozdrav sklenejo svoje roke. Oblasti tudi spodbujajo ljudi, naj uporabljajo tradicionalno gesto gong shou - pest ene roke, ki se opira na dlan druge roke. Mediji v Franciji so polni nasvetov, kako nadomestiti poljub na obe lici, tradicionalen pozdrav Francozov ob srečanju, ter rokovanje na delovnem mestu. Strokovnjak za bonton Philippe Lichtfus priporoča pogled v oči. Brazilsko ministrstvo za zdravje je državljanom svetovalo, naj si ne delijo kovinskih slamic za pitje južnoameriškega kofeinskega napitka mate, znanega tudi kot chimarrao. Odsvetovalo je tudi poljub kot obliko pozdrava. Nemški notranji minister Horst Seehofer je v ponedeljek zbudil pozornost javnosti, ker se zaradi novega koronavirusa ni želel rokovati s kanclerko Angelo Merkel. Ta se je odzvala z nasmehom in dvignila roko v pozdrav. V Španiji razmišljajo, da bi zaradi epidemije prepovedali tradicionalno poljubljanje kipcev Božje matere Marije in svetnikov, ki je priljubljeno predvsem v tednu pred veliko nočjo. V Romuniji začetek pomladi obeležijo s festivalom martisor, med katerim večinoma moški ženskam podarjajo cvetje in talismane. Vlada ljudi poziva, naj se ob tem ne poljubljajo. Ponekod, med drugim v Iranu in Libanonu, krožijo videoposnetki, na katerih se ljudje namesto običajnega rokovanja dotaknejo s stopali. Nekatere izobraževalne ustanove na Novi Zelandiji so začasno opustile tradicionalni maorski pozdrav hongi, pri katerem človeka stakneta nosova. Ponekod so namesto tega kot obliko pozdrava uvedli tradicionalno maorsko pesem waiata. V Avstraliji je minister za zdravje zvezne dežele Novi Južni Wales pozval ljudi, naj bodo previdni pri poljubljanju, namesto rokovanja pa je predlagal trepljaj po hrbtu. Združeni arabski emirati in Katar ljudem svetujejo, naj opustijo tradicionalno pozdravljanje z nosovi. V Združenih arabskih emiratih odsvetujejo tudi poljubljanje in rokovanje in predlagajo ljudem, naj si v pozdrav raje pomahajo. V ZDA je košarkarska liga NBA svojim zvezdnikom izdala vrsto priporočil. Med drugim naj svojih oboževalcev ne bi več pozdravljali s petkami, ampak s stisnjeno pestjo, ter naj ne bi več dajali avtogramov s tujimi svinčniki, na žoge ali na majice.

Papež Frančišek ni okužen z novim koronavirusom Papež Frančišek, ki zaradi prehlada in slabšega počutja že nekaj dni odpoveduje nekatere obveznosti, ni okužen z novim koronavirusom, danes poroča italijanski časnik Il Messaggero na svoji spletni strani.