Miami je edini klub v ligi, ki je letos dvakrat premagal najboljši ekipo lige Milwaukee. Jae Crowder in Jimmy Butler sta za zmago dosegla 18 točk, Dragić jih je prispeval 15, v 29 minutah igre pa je dodal še po štiri skoke in podaje. Bam Adebayo je za Miami, ki ima zdaj razmerje zmag in porazov 39:22, v statistiko vpisal 14 točk in 12 skokov.

Košarkarji Milwaukeeja, za katerega je Brook Lopez dosegel 21 točk, niso imeli svojega strelskega večera, zadeli so le sedem od 34 poskusov za tri točke in skupno dosegli najmanj točk v letošnji sezoni na eni tekmi.

Na drugi strani pa je Dallas izgubil drugo od zadnjih treh tekem, proti 11. ekipi vzhoda. Za Chicago je Coby White prispeval 19 točk, Otto Porter Jr., ki se je vrnil po poškodbi, pa 18. Bulls, ki so v tretji četrtini s 33:17 nadigrali Dallas in deset točk zaostanka ob polčasu spremenili v vodstvo z 81:75, so zmagali šele drugič v zadnjih 12 tekmah.

Gostje so v zadnjih trenutkih tekme skušali obrniti izid, Dorian Finney-Smith (skupaj 18 točk) je pet sekund pred koncem po podaji Dončića zadel za tri točke in znižal na 107:108, potem je Wendell Carter 2,6 sekunde pred koncem zadel enega od dveh prostih metov za domače. Čisto ob koncu je Dončić z metom s sredine igrišče skušal zagotoviti zmago svoji ekipi, a je bil neuspešen, zadel je zgolj obroč, in ostalo je pri 109:107 za domače.

Dončić je sicer v 38 minutah v statistiko vpisal 23 točk, devet podaj, pet skokov in eno ukradeno žogo. Najboljši strelec Dallasa, ki je igral brez latvijskega centra Kristapsa Porzingisa, je bil tokrat s 26 točkami Tim Hardaway Jr.

Tako Miami kot Dallas prihodnja tekma čaka v noči na četrtek, Miami bo gostil Orlando Magic, Dallas pa New Orleans Pelicans.

* Izidi: Miami Heat - Milwaukee Bucks 105:89 (Goran Dragić 15 točk, 4 skoki, 4 podaje za Miami) Chicago Bulls - Dallas Mavericks 109:107 (Luka Dončić 23 točk, 9 podaj, 5 skokov, 1 ukradena žoga za Dallas) Cleveland Cavaliers - Utah Jazz 113:126 New York Knicks - Houston Rockets 125:123 Orlando Magic - Portland Trail Blazers 107:130 Atlanta Hawks - Memphis Grizzlies 88:127 San Antonio Spurs - Indiana Pacers 111:116