Dončić je imel to sezono že težave z desnim gležnjem. Vsega skupaj pa ni zaradi zdravstvenih težav odigral 13 tekem.

Tekmeci so mladega zvezdnika na tekmi s San Antoniom ob koncu prve četrtine dvakrat udarili po roki. Dončić je bil vprašljiv že za »slovenski derbi« z Goranom Dragićem v Miamiju, a je tekmo na njegov 21. rojstni dan nato odigral.

Proti Minnesoti se je Dallas moral zanesti na druge igralce. Dončićevo vlogo je tako znova odlično prevzel Kristaps Porzingis.

Latvijski velikan je ponovil svojo najboljšo predstavo sezone z 38 točkami, ob tem je ujel še 13 odbitih žog ter podelil še pet blokad in štiri asistence. Bil je tudi zelo natančen pri metu za tri, šele drugič v karieri je v ligi NBA na tekmi zadel šest trojk. Izkazal se je tudi Seth Curry, ki je dosegel 27 točk.

Že v prvem polčasu 20 točk prednosti

Dallas je razliko 20 točk zgradil že v prvem polčasu, pri čemer je imel obilno pomoč prav v Latvijčevi raznovrstnosti, ki je v prvem delu tekme dosegel 22 točk. »To je bila lekcija iz obrambe, fenomenalna obrambna igra, menjave pozicij za strel, blokade, skok, boj za vsako žogo,« je bil navdušen trener Rick Carlisle.

Dallas v razvrstitvi zahodne konference s povprečjem 37 zmag in 24 porazov drži sedmo mesto. Vodilna ekipa zahoda Los Angeles Lakers je prišla do svoje 46 zmage v gosteh pri New Orleans Pelicans (122:114).

Košarkarski navdušenci so lahko uživali v »dvoboju« LeBron James - Zion Williamson. James je vpisal trojni dvojček s 34 točkami, 13 podajami in 12 skoki, Williamson je bil najboljši pri pelikanih s 35 točkami in sedmimi podajami.

Košarkarji Milwaukee Bucks so si z razmerjem 52 zmag in osem porazov kot prva ekipa po zmagi proti Charlotte Hornets s 93:85 že zagotovili mesto v končnici prvenstva.

Aktualni MVP Giannis Antetokoumpo je skorajda sam opravil vse delo. Grk je imel z 41 točkami in 20 skoki najboljšo predstavo večera onstran Antlantika.

Po dolgem času je bil v kadru Denver Nuggets znova Vlatko Čančar, ki je sicer preživel na parketu dve minuti, a brez statističnega učinka. Denver je sicer premagal Toronto Raptors s 133:118.