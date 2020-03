Slovenska kluba sta danes igrala četrti derbi v tej sezoni regionalnega tekmovanja. Prva dva so dobili Ljubljančani s 4:3 po kazenskih strelih in 7:0, zadnjega pred enim mesecem pa Jeseničani s 3:2. To je bila njihova prva zmaga na medsebojnih tekmah v sezoni, saj so Ljubljančani dobili tudi poletno prijateljsko tekmo in finale pokala.

Danes je edini gol na tekmi dosegel Andrej Hebar (48.).

Do konca drugega dela alpske lige je le še en krog, v sredo bodo Jeseničani gostovali pri Pustertalu, Ljubljančani pa gostili Asiago. V četrtek bodo moštva nato izbirala tekmece v izločilnem delu, četrtfinale se bo začel v soboto.