Najboljšega slovenskega alpskega smučarja je drago stal najslabši nastop v sezoni. Na drugi veleslalomski progi v Hinterstodru (po prvi je bil tretji) je dosegel 27. čas in nazadoval na 13. mesto, kar je njegova daleč najslabša uvrstitev sezone. Z njo je v skupnem seštevku discipline s prvega nazadoval na četrto mesto. Največji tekmeci Vodičana so si namreč razdelili prva tri mesta in pokazali najboljšo pripravljenost v izjemno težkih razmerah. To so bili zmagovalec Alexis Pinturault ter Hrvat Filip Zubčić in Norvežan Henrik Kristoffersen. Čeprav se je proga, polita s soljo, na obeh progah pretrgala, so avstrijski organizatorji opravili izjemno delo in dokazali, da so mojstri svojega poklica.

S prvega na četrto mesto »Z nastopom nisem zadovoljen. Občutek na snegu na drugi progi ni bil tako slab, kot kaže rezultat,« je bil razočaran Žan Kranjec, ki je dodal: »V naslednjih dneh bom imel krajšo pavzo, konec tedna pa bom spet na snegu, najverjetneje v Kranjski Gori.« »Žan je naredil, česar je bil v danem trenutku sposoben. Izkazalo se je, da pristop ni bil pravi,« je bil kratek in jedrnat glavni slovenski trener Klemen Bergant. Rdečo majico vodilnega veleslalomista je vnovič oblekel Henrik Kristoffersen. Norvežan je bil na prvi progi šesti, na drugi pa sta njegov napad ubranila le najhitrejša po prvi progi, sijajni Hrvat Filip Zubčić in Alexis Pinturault. Francoz v razvrstitvi discipline za velikim tekmecem zaostaja le šest točk, Zubčić 26, četrti Žan Kranjec pa 30, kar pomeni, da je mali kristalni globus še vedno povsem v njegovih rokah, saj pred zadnjima dvema preizkušnjama ni odvisen od rezultatov tekmecev. Seveda, če obe preizkušnji tudi dobi, kar pa je glede na videno na zadnjih tekmah nerealno pričakovati.

V treh dneh 250 točk Izjemen konec tedna je za Alexisom Pinturaultom. V Hinterstodru je v treh dneh s četrtim mestom v superveleslalomu in po zmagah v alpski kombinaciji in veleslalomu zbral 250 točk, slabo četrtino celotne sezone. Osem tekem pred koncem je prevzel vodstvo v skupnem seštevku, kjer se še naprej obeta izjemen troboj z Norvežanoma Aleksandrom Aamodtom Kildejem in Kristoffersenom. Na prizorišču v Zgornji Avstriji je Pinturault zbral že štiri zmage, potem ko je bil pred štirimi leti prepričljivo najboljši na dveh veleslalomih, ko je obakrat ugnal Marcela Hirscherja. Avstrijci so v veleslalomu povsem obupani, saj ta čas nimajo niti enega prvokategornika, njihova najboljša uvrstitev v sezoni je šesto mesto, danes pa niso imeli nobenega alpskega smučarja med najboljšo deseterico. Ni treba poudarjati, da pri sosedih vlada prava veleslalomska panika, vse večkrat pa s prstom kažejo na glavne krivce. Z najboljšim časom druge proge, ki je bila v nasprotju s prvo kar deset sekund hitrejša, je kar za 15 mest napredoval Švicar Loic Meillard (bil je sedmi). Enajst mest je pridobil Nemec Stefan Luitz, z 19. je napredoval na osmo. Ob Kranjcu, ki v drugem delu sezone ne dosega bleščečih rezultatov prvega dela, je na drugi progi več kot deset mest izgubil le Šved Mats Olsson (s petega je nazadoval na 19. mesto). Drugi slovenski predstavnik Štefan Hadalin je padel na prvi progi, a ni utrpel hujše poškodbe, rahlo si je poškodoval gleženj. Svetovni pokal za moške se seli na Norveško, kjer bosta konec tedna smuk in superveleslalom. »Ali bom nastopil v Kvitfjllu, se še nisem odločil. Hinterstoder mi je pobral veliko energije, po drugi strani pa je pomembna vsaka točka,« sporoča novi prvi favorit za osvojitev velikega kristalnega globusa Alexis Pinturault.