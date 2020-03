Tudi prazne tribune dvorane Bonifika zaradi bojazni pred koronavirusom košarkarjem Primorske ne pridejo do živega. Resda to pot niso igrali pretirano dobro, a jih je na koncu poljubila sreča, saj je Marko Luković ob zvoku sirene zadel s sredine igrišča. To je bila za Koprčane 12 zmaga v sezoni, s katero ostajajo v igri za polfinale.

Cibona je v Koper prišla dobro pripravljena in izkoristila dejstvo, da Primorska med reprezentančnim odmorom zaradi odsotnosti igralcev ni imela možnosti normalnih treningov. Ob koncu prvega in začetku drugega polčasa so Zagrebčani prevzeli pobudo, a so se gostitelji v zadnji četrtini z delnim izidom 13:0 vrnili v igro za zmago. Sledil je odgovor Cibone 7:0 in kazalo je, da je zmagovalec odločen. A nato je pičil Marko Luković in Primorski prinesel izjemno pomembno zmago. »Zadnje obdobje smo zaradi reprezentančnih odsotnosti in poškodb imeli težave na treningih, zato smo komaj čakali tekmo, da lahko igramo pet na pet. Obramba ni bila na pravi ravni, razen v zadnji četrtini. Fantje so pokazali, da imajo dovolj moči in pravi karakter, da so na koncu prišli do srečne zmage,« je povedal trener Primorske Andrej Žakelj.

Že v polni postavi bi imela Krka proti Partizanu izjemno težko delo, a brez poškodovanih Paola Marinellija in Ivana Ramljaka ter obolelega Luke Lapornika Novomeščani proti vodilnim Beograjčanom niso imeli nikakršnih možnosti za presenečenje. Dolenjsko moštvo bo ob porazu in zmagah Zadra in Mege še trepetalo za obstanek v ligi ABA. Hrvaško moštvo ima dva kroga pred koncem le še zmago zaostanka za Krko, a je treba poudariti, da imajo košarkarji trenerja Vladimirja Anzulovića v primeru enakega števila zmag in porazov prednost pred Zadrom, saj so ga ugnali dvakrat. Drugače pa je z Mego (zmaga in poraz) in Cibono (dva poraza), ki imata trenutno enako razmerje. »Preslabo smo odigrali prvi polčas. Partizan je izkoristil premoč v skoku. Čeprav smo se na to pripravljali, so bili enostavno premočni. Poznala se nam je veliko krajša rotacija. Igrali smo brez Lapornika in Ramljaka, da Marinellija sploh ne omenjam, nismo imeli niti Stergarja. Partizan je zasluženo zmagal, sam pa nimam česa zameriti svojim fantom,« je povedal Vladimir Anzulović.

Liga ABA, drugi izidi 20. kroga: Mega – Igokea 87:76 (30:18, 49:40, 69:68, Perry 19, Mesiček 8, Macura 2; Gagić 21), Zadar – FMP 81:76 (17:16, 35:41, 61:59, Fundić 27; Đorđević 23), Crvena zvezda – Olimpija sinoči, jutri ob 18. uri: Budućnost – Mornar.

Krka – Partizan 61:76 (15:25, 27:47, 38:58) Liga ABA, 20. krog. Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 1200, sodniki: Koljenšić, Šundić (oba Črna gora), Peić (Hrvaška). Krka: Cosey 8 (4-3), Jančar Jarc, Škedelj 6 (4-4), Pašalić 9, Stipaničev, Đapa 16 (2-1), Fifolt 2, Balažič 10 (5-5), Jošilo 10 (4-2), Stergar, Ramljak, trener: Anzulović. Partizan: Angola-Rodas 5 (3-3), Walden, Zagorac, Paige 12, McAdoo 8 (1-0), Jaramaz 6, Veličković 2, Birčević 17 (2-1), Janković 7 (1-1), Thomas 7 (3-1), Trifunović 6 (2-2), Mosley 6, trener: Trinchieri. Prosti meti: Krka 19-15, Partizan 12-8. Met za dve točki: Krka 20-11, Partizan 35-19. Met za tri točke: Krka 29-8, Partizan 29-10. Skoki: Krka 24 (19 + 5), Partizan 37 (25 + 12). Osebne napake: Krka 20, Partizan 20. Igralec tekme: Stefan Birčević (Partizan). Semafor: 8:4 (4. minuta), 10:16 (7), 22:27 (14), 24:45 (18), 27:49 (23), 33:56 (27), 41:60 (33), 55:72 (37).