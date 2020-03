Slovenki sta zgodovino začeli pisati že pred turnirjem New South Wales Open na igrišču Dubbo Golf Club, saj sta prvič dve naši igralki nastopili na turnirju evropske serije, zgodbo pa sta dopolnili tekom štirih tekmovalnih dni. Najprej sta se po dveh dneh oziroma 36 odigranih luknjah uvrstili v finalni del, torej med tiste igralke, ki so upravičene denarnih nagrad, v soboto in nedeljo pa sta se z odličnimi predstavami prebili tik pod vrh.

Petindvajsetletna Katja Pogačar je turnir končala z rezultatom -8 in za to prejela 6500 evrov, 16-letna Pia Babnik pa je zaključila z minus šest ali 282 udarci ter bila nagrajena s 5500 evri.

Za Pogačarjevo, ki je tretje leto profesionalka, je to tretja uvrstitev med prvih deset na European Touru, potem ko je bila lani druga v Canberri in 2018 osma v Maroku, Babnikova, ki je šele pred dobrim mesecem postala profesionalka, pa je tretjič v karieri igrala na evropski seriji in se na vseh treh turnirjih uvrstila med finalistke.

Slovenki sta zavoljo odličnih iger na začetku sezone - tudi prejšnji teden sta se obe v Bonvillu prav tako v Avstraliji uvrstili med prvih trideset – visoko tudi na lestvici Order of Merit, ki upošteva le rezultate tekoče sezone za zaključni turnir jeseni v Španiji. Pogačarjeva je deveta, Babnikova, ki gre po stopinjah Luke Dončića v ligi NBA in lahko postane novinka leta na European Touru, pa je celo osma.

Obe sta ob tem naredili tudi velik korak k uvrstitvi na olimpijske igre v Tokio. Katja Pogačar se bo na novi računalniški lestvici znova prebila med prvih štiristo igralk na svetu oziroma prvih šestdeset, ki bodo imele pravico nastopa na OI, Pia Babnik pa bo skočila med prvih 700 igralk na svetu.

»Punci sta na zahtevnem igrišču prikazali odlične igre in sta povsem zasluženo končali tik pod vrhom. Odlično sta se znašli tudi zadnji dan v vetrovnih razmerah. Ob takšnih igrah sem prepričan, da bosta na naslednjih turnirjih posegli še po višjih uvrstitvah,« je povedal Aleš Babnik, oče in trener mlade Ljubljančanke.

Slovenski profesionalki se zdaj vračata v Slovenijo, kar pomeni, da bosta izpustili naslednji turnir evropske serije v Južni Afriki, na turnejo pa se bosta vrnili 19. marca v Saudski Arabiji na turnirju z nagradnim skladom milijon ameriških dolarjev.

Turnir NSW Open je osvojila Švedinja Julia Engstrom z rezultatom -14 (31.500 evrov), druga z dvema udarcema več je bila Belgijka Manon De Roey (18.900), tretje mesto pa je zasedla še ena Švedinja Camilla Lennarth (-11, 12.600).