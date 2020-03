Naslovnikoma in javnosti je glede ministrovih trditev, ki jih je v pismu citirala, sporočila, da se finančna luknja v SF ne poglablja, temveč da je primanjkljaj v letu 2018 znašal 39.000 evrov oziroma 0,6 odstotka letnih prihodkov in bil saniran že lani. SF po treh četrtletjih lanskega leta ni imela znatne izgube, ampak 130.000 evrov presežka, je zapisala.

Zanikala je tudi ministrove navedbe po večkratnih pogovorih, po njenih trditvah sta opravila le enega. Odstop z mesta direktorice je zavrnila, ker očitane izgube ni bilo, o akterjih njenega razreševanja pa je "spregovorila šele, ko je postalo evidentno, da gre za zlorabo položajev". "O ljudeh, ki sem jih javno imenovala, imam verodostojne informacije in pisne dokaze, da so že leto dni iskali razloge, da bi me razrešili in zamenjali."

Po njenih trditvah je SF vzpostavila transparentno in odgovorno poslovanje, povečuje število abonentov in prodajo vstopnic ter po dolgih letih spet polni dvorane. Leto 2019 je zaključila s 123.000 evri presežka, zadnja inšpekcija v nadzoru pa ni ugotovila kršitev.

Kot je pojasnila v pismu, je do zamude pri sprejetju petletne strategije SF prišlo zaradi menjave umetniškega vodstva orkestra, medtem ko je bil osnutek pripravljen lanskega avgusta.

"Spričo dejstva, da ministrstvo za kulturo že tretje leto zamuja s pripravo nacionalnega programa za kulturo in da je ministrovi ekipi uspelo pripraviti le uvod dokumenta, ki predstavlja tudi podlago za strateške usmeritve javnih zavodov, bo razrešitev vodstva filharmonije, ker strateškega dokumenta nima od novega leta, težko upravičiti," je zapisala Marjetica Mahne.

Če bosta naslovnika ministru dovolila, da jo razreši in s tem izpelje "posel uradnikov kljub dokazom", bosta, kot je še navedla, "potrdila, da si strankarske združbe celo s koruptivnimi posegi lahko privoščijo destabilizirati ter dolgoročno moralno in finančno oškodovati najpomembnejše nacionalne institucije".