Slovenski umetnik The Miha Artnak predstavlja ravno to presečišče. Če bi njegova dela jemali povsem zares, bi lahko kaj hitro postali užaljeni zaradi nerazumevanja očitnega smisla, a njegovo ustvarjanje s porogljivim pridihom med drugim reflektira tudi način mišljenja in probleme generacije, ki je odrasla z »internetnimi memi«. Miha že zadnje desetletje deluje na področju vizualne umetnosti, oblikovanja in performansa, v svojih delih pa med drugim združuje umetnost tudi s problematiko okolja.

Bitcoin city danes zares obstaja Kot objekt njegovega ustvarjanja se pogosto znajde človeška naivnost in naravnanost na nepreverjanje vsebine. Slovenski mediji so se iz izkušenj naučili, da informacije v povezavi z njegovim imenom vselej preverijo dvakrat, saj smo namreč nekaj let nazaj vsi verjeli, da je uspel delo golobjih iztrebkov zares prodati za nenormalno vsoto denarja. Predvsem tuji mediji pa so leta 2018 nasedli zgodbi o lažnem mestu BTC, ki naj bi ga umetnik sam ustvaril na podlagi kriptovalut. »Prvi projekt z golobjimi iztrebki je bil eksperimentalne narave. Video z lažnimi novicami o mojem uspehu je dosegel 80.000 ogledov na Facebooku in presegel začetna pričakovanja. Vsak kasnejši korak je bil odziv na prejšnjega. Drugi projekt je bil drugačen. Mislil sem se samo pošaliti iz kratice BTC, zanimali so me predvsem odzivi iz tujine, glede na takratno obsedenost z blockchain tehnologijo. Kmalu pa sem ugotovil, da se dogaja javni performans, ki vodi v nepredvidljive smeri. Danes Bitcoin City zares obstaja,« pove avtor. »Fake news« kot umetniška praksa nas stalno opozarja, da je resničnost, čeprav na prvi pogled še tako očitna, velikokrat varljiva in podvržena okvirjem.