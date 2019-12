Pizzaballa, vodja jeruzalemskega latinskega patriarhata in najvišji predstavnik Rimskokatoliške cerkve na Bližnjem vzhodu, je pred polnočno mašo v torek popoldne vodil procesijo iz Jeruzalema v Betlehem. V mestu, ki velja za rojstni kraj Jezusa Kristusa, je bil sprevod, v katerem je sodelovalo okoli 40 vozil, deležen slovesnega sprejema. V Betlehemu se je tudi letos zbralo na tisoče vernikov in turistov z vsega sveta, da bi v rojstnem kraju Jezusa Kristusa pričakali božič.

Pizzaballa je v pridigi primerjal čas, ko je bil rojen Jezus Kristus, in sedanje življenje ljudi, ki se očitno ne zmorejo soočiti z ogromnimi socialnimi in ekonomskimi problemi v regiji. »Ne pozabimo, da takrat, v Jezusovih časih ni bilo nič bolje kot danes. Bila je zasedba Rimljanov, bil je Herod in bili so različni centri moči. Konec koncev se človek od takrat ni veliko spremenil,« je dejal po poročanju dpa.

Kljub naštetim problemom pa nadškof vidi predanost in upanje za prihodnost. »Božič je zato, da slavimo upanje,« je opozoril. »Za božič ves svet zre v nas, v Betlehem,« je še dejal Pizzaballa in izrekel pozdrav tudi vsem bratom in sestram v Gazi.

Ob božiču, za veliko nočjo drugem največjem krščanskem prazniku, bo najbolj slovesno danes v Vatikanu, kjer bo papež Frančišek imel tradicionalni nagovor in blagoslov mestu in svetu (urbi et orbi) z osrednjega balkona bazilike sv. Petra.