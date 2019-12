Pred baziliko se vijejo vrste turistov, ki si prav ob božiču želijo obiskati jamo znotraj cerkve, kjer se je po izročilu rodil Jezus. Okoli cerkve pa palestinski verniki vodijo procesije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Betlehemu so popoldne pričakali tudi apostolskega administratorja latinskega patriarhata v Jeruzalemu, nadškofa Pierbattista Pizzaballo, ki je tudi najvišji predstavnik rimskokatoliške cerkve na Bližnjem vzhodu.

Nadškof je med drugim izrazil obžalovanje ob izgubljenih priložnostih ter pohvalil predvsem ljudi, ki se vsakodnevno zavzemajo za druge, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»To so ljudje, ki v svojem srcu nosijo veliko upanja,« je dejal. »Samo s takšnim upanjem, ki nam ga je dal sveti duh, nam bo uspelo spremeniti svet,« je dodal.

Pizzaballa bo drevi v baziliki Jezusovega rojstva vodil polnočnico, na kateri pričakujejo tudi palestinskega predsednika Mahmuda Abasa. Betlehem stoji zelo blizu Jeruzalema, a mesti ločuje izraelski varnostni zid.

Prvo cerkev so na kraju, kjer se je po izročilu rodil Jezus, postavili v četrtem stoletju, v šestem stoletju pa so po požaru postavili novo. Letošnje praznovanje božiča v Betlehemu je še posebej slovesno, saj se je v Sveto deželo prejšnji mesec vrnil kos lesa, ki naj bi bil del Jezusovih jasli.

Ta leseni fragment so v Evropo poslali leta 640 kot darilo papežu Teodorju I., na stari celini pa je bil več kot 1300 let. Kot je ob vrnitvi relikvije za AFP povedal kustos Svete dežele Francesco Patton, jo častijo, »ker opominja na skrivnosti inkarnacije, na dejstvo, da je Marija pred več kot 2000 leti rodila Božjega sina.«

Palestinci so medtem zadovoljni z letošnjim obiskom romarjev v Jezusovem rojstnem kraju. Kot je povedal palestinski minister za turizem Rula Maja, je bilo to leto dobro, saj je Betlehem obiskalo več kot 3,5 milijona turistov.

A le malo obiskovalcev je bilo in je tudi danes z območja Gaze. Izrael je letos udeležbo na polnočnici v Betlehemu dovolili le okoli 200 od skupaj 900 prebivalcev Gaze, ki so za to zaprosili.