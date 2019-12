Ameriški kongres je odšel na praznične počitnice brez odločitve, kaj bo s sojenjem predsedniku Donaldu Trumpu v senatu, potem ko je predstavniški dom proti njemu izglasoval dve točki obtožnice. Demokrati in republikanci so namreč zašli v slepo ulico pri iskanju dogovora o tem, kako bo sojenje potekalo, predvsem pa o tem, ali bodo lahko zaslišali priče in zahtevali dokumente, ki jih vlada ni bila pripravljena izročiti med preiskavo. Tako je povsem mogoče, da urnik in način poteka sojenja Trumpu ne bosta znana do prvega tedna januarja, ko se na delo vrne senat, oziroma še kasneje. Na to je že jasno namignil vodja republikancev v senatu Mitch McConnell.

Demokrati od republikancev zahtevajo vnaprejšnjo privolitev v zaslišanje prič, saj da sojenje v nasprotnem primeru ne bo pravično, ampak ga bo republikanska večina peljala po svoje. McConnell odgovarja, naj se prenehajo sprenevedati, saj da je jasno, da gre za politični proces in da senatorji, ki so v sojenju predsedniku v vlogi porotnikov, niso nepristranski. Ko je v teh dneh prišel na dan še podatek, da je Bela hiša ukazala Pentagonu zadržanje vojaške pomoči Ukrajini vsega 91 minut po Trumpovem julijskem telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, so demokrati še povečali pritisk za zaslišanje prič. Demokrati zahtevajo štiri, med njimi bivšega Trumpovega svetovalca za nacionalno varnost Johna Boltona in šefa kabineta Micka Mulvaneyja. Vse štiri so hoteli zaslišati že med preiskavo Trumpove domnevne zlorabe položaja zaradi prigovarjanja Ukrajini, naj odpre preiskavo proti demokratu Joeju Bidnu. Vendar četverica na zaslišanje ni prišla zaradi prepovedi Trumpa. Republikanci pravijo, da v zaslišanje prič ne bodo privolili vnaprej, ampak bodo o tem odločali po začetku sojenja. Takrat je za takšno odločitev potrebna večina glasov, kar pomeni, da jo republikanci lahko blokirajo.

Predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi je zaradi spora že prej ustavila posredovanje obtožnice senatu, ki brez te poteze ne more začeti sojenja Trumpu. To zdaj celo visi v zraku in teoretično je mogoče, da ga sploh ne bo, čeprav je težko verjeti, da bi si demokrati po vsem vloženem političnem kapitalu v impeachment to privoščili. Sicer pa republikanci že zdaj trdijo, da so demokrati nedosledni, saj so najprej hiteli z obtožbo Trumpa in niso hoteli čakati na odločitev sodišč o zakonitosti Trumpove prepovedi članom vlade, da pričajo v preiskavi, zdaj pa sami zavlačujejo. ba