Zvezno sodišče je nekdanjemu pravniku Bele hiše Donu McGahnu ukazalo, da se mora odzvati pozivu na zaslišanje pravosodnega odbora. Poziv je bil izdan nekaj mesecev pred septembrom, ko so demokrati začeli preiskave pred ustavno obtožbo zaradi izsiljevanja Ukrajine, da mu pomaga na volitvah proti Josephu Bidnu in zadeva preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve 2016.

Demokrati sumijo, da McGahn ve, da je Trump lagal v pisnih odgovorih na vprašanja posebnega tožilca Roberta Muellerja. Trump se ni pustil zaslišati pod prisego in se tako ni pustil ujeti na laži, vendar pa naj bi McGahn imel informacijo, da je predsednik ZDA med oviranjem preiskave ruske afere lagal. McGahn se je pritožil in prizivno sodišče bo odločalo 3. januarja.

Odvetniki pravosodnega ministrstva ZDA želijo, da sodišče odločitev sodišča prve stopnje razveljavi, ker je bil postopek ustavne obtožbe proti Trumpu že uveden. Ministrstvo tudi vztraja, da se sodišča ne smejo vpletati v politične spore. Demokrati pa trdijo, da McGahn z zavračanjem zaslišanja ovira kongresno pooblastilo nadzora vlade.

Demokrati bi vlagali nove točke obtožnice proti Trump,u še preden je senat sploh začel odločati o dveh potrjenih točkah ustavne obtožbe. To sta zloraba pooblastil, ker je od Ukrajine zahteval naj razglasi preiskavo Bidna in je zaradi tega zadrževal izplačilo v kongresu potrjene vojaške pomoči Ukrajini. Potem pa je oviral preiskavo s tem, da je prepovedal predajo dokumentov kongresu in prepovedal vladnim uslužbencem, da pričajo v kongresu.

Predstavniški dom kongresa je ustavno obtožbo potrdil prejšnjo sredo, a je predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi še ni posredovala naprej v senat, kjer se republikanski večini mudi, da predsednika razglasijo za nedolžnega.