Ko sta policista odšla proti vodnjaku, da bi pomagala vozniku, je iz vozila izstopila sopotnica, starejša mladoletnica, s tal pobrala večji kamen in stekla proti policistu, da bi ga napadla, začela mu je tudi groziti. Ker poziva, naj se umiri in odvrže kamen, ni upoštevala, je policist uporabil prisilna sredstva in jo obvladal.

Voznika so iz vodnjaka potegnili gasilci. Oba kršitelja so odpeljali v bolnišnico, kjer je moški nadaljeval z razgrajanjem, zato so ga pridržali. Mladoletnico pa so predali staršem.

Preizkus alkoholiziranosti je pri vozniku pokazal 0,80 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka oz. skoraj 1,7 promila alkohola. V vozilu so našli tudi zavojček neznane posušene snovi, ki jo bodo poslali v analizo, najverjetneje gre za prepovedano konopljo. Če bo analiza sum potrdila, bodo zoper voznika uvedli prekrškovni postopek.

Policisti bodo 26-letnega voznika ovadili zaradi povzročitve dveh prometnih nesreč in kaznivega dejanja nevarne vožnje. Mladoletnico pa čaka ovadba zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.