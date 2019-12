Vzrok nevsakdanje množične nesreče ni znan, zagotovo pa je nanjo vplivalo neugodno vreme z meglo in ledom na cesti, so ob objavi fotografij in posnetkov zapisali v lokalnem šerifovem uradu. Na pomoč ujetim v avtih so priskočili tudi gasilci in reševalci, 51 oseb je bilo ranjenih, dva od tega sta v kritičnem stanju. »Če ne bi bilo megle, bi mi verjetno pravočasno uspelo ustaviti avto,« je za kanal NBC povedal 18-letni Brian Hollowell. Mnogi so po trku zapustili svoja vozila in skušali na nevarnost naleta opozoriti tiste, ki so se bližali kraju nesreče. A je takšno početje – zlasti sredi avtoceste – izjemno nevarno. »Levo od mene je gospa malce prehitro začela lesti iz vozila in jo je zbil drug avto,« je pojasnil Hollowell, ki je z njo počakal na prihod reševalcev.

Po nedavnem zahvalnem dnevu so božični prazniki drugi najprometnejši v ZDA. Letos naj bi se z avtom na obiske k družinam odpravilo 104 milijone Američanov, največ doslej.