V tem času marsikdo pripravlja medenjake. Pri nas jih tako imenujemo, ker jih že od nekdaj večinoma pripravljamo – kakopak – z medom. Ta je bil tudi sploh prvo sladilo, ki so ga uporabljali za pripravo sladkih jedi; pri nas so poleg medenjakov nekoč poznali predvsem medeni kruh in medeno pecivo. Najbolj znani so bili tako imenovani mali kruhki, ki so jih zlasti ob praznikih pekli predvsem v Škofji Loki, Selški in Poljanski dolini. Imeli so različne oblike (srce, zvezda, lipov list, podkev…). Pri tem je bilo za škofjeloške kruhke značilno, da so testo vtisnili v lično izrezljane lesene modele in ga s tem umetelno oblikovali. Dražgoške kruhke pa so pripravljali tako, da so testo ročno oblikovali in potem okrasili površino. Zelo stara je tudi nemška tradicija izdelovanja podobnih prazničnih piškotov, ki pa medu dandanes načeloma sploh ne vsebujejo! Pogosto niti moke. Pravijo jim lebkuchen, saj so videti kot nekakšni miniaturni hlebci (tem pa so na Nemškem nekoč pravili hleib, še danes pa laib). Namesto moke izvrstno služi slastna masa iz mletih lešnikov, mandljev ali orehov, ki ji ponekod dodajo nekaj ržene ali rožičeve moke. Nemci nekoliko pikantni različici piškotov pravijo tudi pfefferkuchen ali poprovi kolački, saj vsebujejo celo nekaj popra, angleško govoreči pa gingerbread cookies oziroma ingverjevi piškotki – tudi ingver je s svojo pikantno aromo pogosta sestavina medenjakov. Začimbe za medenjake so sploh zanimive; vselej so nekoliko pikantne in v običajni različici vsebujejo cimet, klinčke, piment, koriander, ingver, kardamom in muškatni orešček, v različici za poprove oziroma ingverjeve kolačke pa janež, ingver, piment in poper. Različic medenjakov in njim podobnih zimskih piškotov je ogromno, saj jih vsak pripravlja malo po svoje. Preizkušeno dobri nastanejo po naslednji recepturi.

Medenjaki z orehi Potrebujemo: 300 g hladnega masla, 400 g polnozrnate pirine moke, 450 g mletih orehov, 200 g rjavega sladkorja, 5 jušnih žlic (kostanjevega) medu, 3 jajca, 0,5 dl konjaka oziroma vinjaka, 1 kavno žličko (ščepec) zmletega cimeta, 1 kavno žličko (ščepec) zmletih klinčkov (nekateri dodajo še ščepec zmletega kardamoma in ščepec naribanega muškatnega oreščka) in naribana lupina 1 biolimone, ščep fino mlete morske soli, olupljeni mandeljni ali orehova jedrca za okrasitev. Priprava: Hladno maslo narežemo na koščke in ga na pultu hitro zgnetemo skupaj z drugimi sestavinami (pri čemer prihranimo en beljak, ki ga bomo potrebovali za glazuro). Nastala bo kepa zelo lepljivega testa, ki ji nikar ne dodajmo nič moke, čeprav bi se nam to lahko zazdelo smiselno. Testo damo v skledo, tesno pokrijemo in za vsaj pol ure postavimo v hladilnik, da se strdi. Gnetenje in hlajenje ponovimo še dvakrat, kar je zelo pomembno! Pečico segrejemo na 180 stopinj. Po tretjem gnetenju damo testo v veliko plastično vrečko za živila in še zadnjič dodobra ohladimo. Ohlajeno testo kar v vrečki razvaljamo na debelino štirih milimetrov, nato pa vrečko ob straneh prerežemo po šivih in odstranimo, razvaljano testo pa zvrnemo na rahlo pomokan pult. S poljubnimi modelčki za piškote razrežemo testo in izrezane medenjake polagamo na papir za peko. Vse to počnemo urno, da se nam testo ne segreje. Na vsak medenjak položimo olupljen mandelj ali polovico oreha, premažemo z rahlo stepenim beljakom in takoj porinemo v pečici ter pečemo 6–7 minut. Medenjake ohladimo in shranimo v tesno zaprto pločevinasto škatlo.