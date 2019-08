Ponujajo jo za 0,5 do 0,6 evra za kos. V nasprotju s koruzo, na katero velja še malo počakati, je zdaj vrhunec sezone za volovsko srce. Na osrednji tržnici obljubljajo, da je zdaj najbolj okusno in da ga je veliko. Zanj boste odšteli od 2 do 2,5 evra na kilogram. Rumeni in zeleni stročji fižol je med zelenjavo prvak zaradi cen, saj ga prodajajo med 4 in 6 evri za kilogram, precej utrujenega pa dobite tudi za 3 evre na kilogram. Ena od branjevk v osrednjem delu za rumeni maslenec stavi na 8 do 10 minut kuhanja, zelenega, ki je bolj mesnat, pa je treba kuhati 15 minut. Kumare so od 1 in 2,5 evra. Melancane so med 2 in 2,5 evra, paprike različnih vrst med 2 in 2,5 evra, a se najdejo tudi babure iz Italije, ki jih zaračunavajo 5 evrov na kilogram. Za bučke pa je treba odšteti od 1 do 2,5 evra. Da jesen ni več daleč, opominjajo buče hokaido, ki se sem in tja že pojavijo na stojnicah. Sadili so jih maja, zdaj pa že pobirajo plodove in jih prodajajo za 3 evre na kilogram.

Kako je s sadjem? Dalmatinske fige so po 3 evre, slovenske pa 5 evrov na košarico. Enako zapakirane, v plastični embalaži, so tudi robide 3 evre, maline med 2,5 in 3 evri, borovnice 3 evre na košarico. Jagode pa med 2 in 4 evri, odvisno od velikosti košarice. Slive so od 1 do 1,99 evra na kilogram. Psihološki trik pri cenah se ponekod pojavlja tudi pri grozdju s ceno 3,99 evra na kilogram, sicer pa je zanj treba odšteti med 3 in 4 evri na kilogram. Breskve so od 2 do 2,5 evra na kilogram, ploščate okoli 3 evre na kilogram.