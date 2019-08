Kot je Oštir danes pojasnil za STA, so vsem omenjenim preseženim delavcem ponudili zaposlitev v proizvodnji, a le del jih je ponudbo sprejelo.

Nove delavce bodo zaposlili za določen čas, potrebujejo pa jih v vseh svojih obratih v Velenju, največ pa v proizvodnji pralnih in sušilnih strojev, saj je zdaj sezona za te aparate, je še dejal Oštir.

V Gorenju so v okviru reorganizacije poslovnih procesov sprva predvideli, da bo v matični družbi v Velenju presežnih 270 delavcev, nato pa so številko zmanjšali na omenjenih 71. Gre za Na zaposlene v režijskih službah, ki so vezane na proizvodnjo, kot so skladiščniki, blagovni manipulanti in kontrolorji kakovosti.

V postopkih, ki tečejo že dlje časa, je sicer Gorenje nove pogodbe zaradi sprememb v organizaciji, nazivih ali opisih delovnih mest ponudilo 1393 zaposlenim v režiji. Pri tem so ohranili obstoječe plače in druge pravice.

V Gorenju, ki je od lani v lasti kitajske korporacije Hisense, so pred časom poudarili, da želijo z reorganizacijo zagotoviti razmere za dolgoročno rast in razvoj, ter da reorganizacija in optimizacija poslovanja ne bosta omejeni le na matično podjetje, temveč bodo vanju vključene tudi vse hčerinske družbe ter poslovne enote v tujini.

Vodstvo Gorenja se sicer prizadeva za čimprejšnjo gradnjo nove tovarne televizijskih aparatov, v kateri bo zaposlilo 1000 delavcev. V prvi fazi načrtujejo proizvodnjo dveh milijonov televizijskih aparatov letno, pozneje pa bodo proizvodnjo podvojili.