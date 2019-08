Jeremy Corbyn, 70-letni vodja britanske laburistične stranke, je predstavil načrt za preprečitev izstopa iz Evropske unije brez sporazuma. Načrt najprej predvideva vložitev nezaupnice vladi Borisa Johnsona, kar bo Corbyn storil, ko bo ocenil, da je za uspeh največ možnosti.

Vodja laburistov je ob predstavitvi načrta včeraj pozval druge opozicijske stranke ter tiste člane vladajočih konservativcev, ki nasprotujejo nesporazumnemu oziroma kakršnemu koli izstopu iz Evropske unije, naj nezaupnico podprejo in ga postavijo za vršilca dolžnosti premierja, da bi preprečili trdi brexit. Naslednji koraki predvidevajo preložitev zdaj veljavnega datuma izstopa Velike Britanije iz EU (31. oktober letos) ter razpis predčasnih volitev. Corbyn je napovedal, da bi na njih kandidiral s predlogom novega referenduma, na katerem bi Otočani odločili, kaj hočejo: trdi brexit ali nadaljevanje članstva v Evropski uniji.

Evroskeptik obrnil ploščo

Corbyn je ocenil, da si Johnson obupano želi potegniti Britanijo iz EU brez sporazuma. »Problemi, ki bi jih to prineslo, so orjaški, povezani z živili, zdravili, delovnimi mesti, industrijo, naložbami. Zdi se tudi, da se (Johnson) usklajuje s Trumpovo administracijo, da bi dosegel nekakšen trgovinski sporazum zaljubljencev, ki lahko prinese samo škodo našim delovnim mestom, predpisom o varovanju okolja, živilskim standardom in delavskim pravicam,« je dejal Corbyn.

Za preprečitev trdega brexita pa je ostalo zelo malo časa. Corbyn pravi, da bi najprej podaljšal 50. člen o izstopu za dovolj časa, da bi lahko razpisali predčasne volitve in da bi novi parlament potem sprejel zakone o prihodnosti države. Predlagal je, da bi ti zakoni določili tudi referendum, kjer bi se Britanci odločili, ali so za trdi brexit ali za obstanek v Evropski uniji. »O tem mora odločati ljudstvo (na referendumu),« je poudaril Corbyn, nekdanji evroskeptik, ki pa je zelo spremenil mnenje o brexitu. Končno, pravijo njegovi privrženci in nasprotniki brexita, ki jih je Corbyn dolgo spravljal v obup s svojo neodločnostjo.