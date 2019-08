Ogromen pingvin je bil visok 1,6 metra in tehtal 80 kg, kar pomeni, da je bil približno štirikrat težji in 40 cm višji kot sodobni cesarski pingvin. V paleocenu pred 66-65 milijoni let je živel na obali Nove Zelandije. Znanstveniki so ga poimenovali "Crossvallia waiparensis".

Amaterski lovec na fosile je lani odkril kosti njegove noge, ta teden pa so v raziskavi, objavljeni v znanstveni reviji Australasian Journal of Palaeontology, potrdili odkritje nove vrste.

Po besedah Vanese De Pietri, raziskovalke iz muzeja Canterbury, je to že drugi veliki pingvin iz paleocena, ki so ga odkrili na tem območju. »To še dodatno okrepi našo teorijo, da so bili pingvini na začetku svoje evolucije ogromni,« je dejala.

Znanstveniki so v preteklosti domnevali, da so veliki pingvini sčasoma izumrli, ker so se pojavili večji plenilci, kot so tjulnji in zobati kiti.

Nova Zelandija je zelo znana po izumrlih velikih pticah, kot so neleteče ptice moe, ki so bile visoke do 3,6 metra, ali haastovi orli, ki so čez krila merili do tri metre.

Ravno prejšnji teden je muzej Canterbury objavil odkritje velikanske papige, ki je bila visoka en meter in je živela pred 19 milijoni let.