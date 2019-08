»Nova Zelandija je znana po ptičih velikanih, a doslej še nihče ni nikjer na svetu našel papagaja velikana,« je dejal Trevor Worthy, docent na Univerzi Flinders iz Sydneyja.

Fosilne ostanke, ki so stari približno 19 milijonov let, so odkrili blizu mesta St. Bathans na novozelandskem Južnem otoku, kjer znanstveniki že dvajset let izvajajo arheološka izkopavanja.

Paleontologi iz Univerze Flanders in novozelandskega Muzeja Canterbury so ptiču velikanu dali latinsko ime Heracles inexpectatus, ki odraža ne samo velikost ptiča, pač pa tudi to, za kako nepričakovano odkritje gre.

»Heraklej je imel kot največji papagaj vseh časov nedvomno ogromen kljun,« je dejal profesor Mike Archer iz sydneyjskega paleontološkega centra Pangea. »Verjetno je jedel še kaj drugega kot samo običajno papagajsko hrano, morda se je prehranjeval celo z drugimi papagaji,« je dodal.

Nova Zelandija je tudi sicer znana po ptičih velikanih. Tako so tam na primer živele moe, ptice brez peruti, ki so dosegle višino do 3,7 metra, ali pa Haastov orel, največja doslej znana vrsta ujede. Obe vrsti sta izumrli hitro po prihodu Maorov v 13. ali 14. stoletju.