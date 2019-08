ECB ugotavlja, da so banke v območje evra prenesle precej manj aktivnosti, pomembnih nalog in osebja, kot so predvidele v svojih načrtih za brexit. Skladno s tem pričakuje, da bodo zdaj pospešile implementacijo svojih načrtov, zapis iz mesečne publikacije osrednje finančne ustanove v območju evra povzema francoska tiskovna agencija AFP. ECB, ki je od leta 2014 pristojna za nadzor nad 119 največjimi in najpomembnejšimi bankami v območju evra, finančne ustanove že dolgo poziva, naj se na brexit dobro pripravijo.

Banke so morale pripraviti načrte glede obvladovanja tveganj, da bi si zagotovile čim bolj nemoteno delo v območju evra. V območju skupne valute bi morale nato vzpostaviti močno prisotnost, vključno s premoženjem in odločevalci. Le tako naj bi se namreč izognile vzpostavitvi enot, ki bi jih nadzirale iz Londona in bi bile v resnici le »prazne lupine«, piše AFP.

V primeru, da bo prišlo do brexita brez dogovora, pa storitev v območju evra zagotovo ne bodo več mogle opravljati britanske banke. Nekdanji britanski finančni minister Philip Hammond je danes zatrdil, da britanski premier Boris Johnson EU postavlja nemogoče zahteve in bo očitno potopil pogajanja z unijo. Johnson, ki se je zavezal, da bo Velika Britanija povezavo 31. oktobra zapustila tako ali drugače, pa je Hammonda obtožil kolaboracije s preostalimi 27 državami članicami EU.