Danes je ob 4. uri zjutraj v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper (ZPKZ Koper) umrl pripornik. Gre za tujega državljana, ki so ga v pripor pripeljali 9. avgusta zaradi prepovedanega prečkanja meje, tedaj pa so ga tudi pregledali zdravniki.

Iz Uprave RS za izvajanje kazenskih sankcij so sporočili, da po prvih ocenah znaki kažejo na naravno smrt. Kaj točno se je zgodilo, ne sporočajo, so pa povedali, da pripornik ni bil sam v sobi. Povedali so tudi, da je bilo priporniku nudena nujna medicinska pomoč, oživljati pa so ga poskušali tudi pravosodni policisti. Ob smrti pripornika bo v.d. generalnega direktorja mag. Bojan Majcen oblikoval posebno komisijo, ki bo preverila okoliščine pripornikove smrti in pravilnost ravnanja zavoda.