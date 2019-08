Vzrok za smrt italijanskega podjetnika Eugenija Vincija in zastrupitev njegovih dveh otrok, žene in še enega zakonskega para na ladji v bližini Hvara niso bile školjke, poročajo hrvaški mediji. To so zaradi hudih simptomov že včeraj sumili nekateri zdravniki, analiza hrane v restavraciji, kjer so Italijani jedli, pa je sum na zastrupitev s hrano tudi dokončno ovrgla. Po neuradnih podatkih hrvaškega Dnevnik.hr naj bi se Italijani zastrupili z ogljikovim monoksidom, ki se je sproščal z ladijskega motorja. Ladja je do nadaljnjega zapečatena, pri preiskavi pa naj bi splitski policiji pomagali tudi forenzični strokovnjaki.

Vincijeva žena in par, ki je bil z italijansko družino na ladji, so bili že včeraj izven smrtne nevarnosti, Vincijeva otroka pa se še naprej borita za življenje. »Ponoči je bilo stanje otrok stabilno, vendar pa je njuno življenje še vedno ogroženo,« je za HRT danes povedala zdravnica splitskega Zavoda intenzivno pediatrijo Tanja Kovačević. Po zadnjih podatkih intenzivne nege pediatrije KBC Split so jima odpovedali vsi organi. Hrvaška NovaTV medtem poroča, da so zaradi resnosti primera na pediatrijo poklicalo vse najboljše zdravnike in medicinske sestre.