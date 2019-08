Toronto Raptors bodo obrambo naslova v 74. sezoni lige NBA začeli 22. oktobra v domači dvorani proti New Orleans Pelicans, ki so na naboru NBA dobili prvi izbor, Ziona Williamsona, so sporočili iz vodstva lige NBA, kjer so danes razkrili koledar nove sezone.

Dallas Mavericks, ki imajo v svojih vrstah najboljšega novinca leta, Slovenca Luko Dončića, bodo prvič po 20 letih sezono začeli brez slovitega nemškega zvezdnika Dirka Nowitzkega. Prva tekma jih čaka 23. oktobra, ko bodo v Teksas prišli gostovat Washington Wizards, dva dni pozneje jih že čaka gostovanje pri New Orleans Pelicans.

Slovenski čudežni deček Dončić se bo s svojim mentorjem v reprezentanci, Goranom Dragićem, prvič na parketu srečal 14. decembra, ko bo Dragić z Miami Heat gostoval v dvorani American Airlines v Dallasu. Šele 28. februarja prihodnje leto pa bo Dončić vrnil obisk Dragiću, saj bo z Dallasom gostoval v American Airlines Areni na Floridi.

Sicer bodo košarkarji Miamija sezono začeli 23. oktobra s tekmo na Floridi proti Memphis Grizzlies. To sezono bo v ligi NBA nastopal še tretji Slovenec, saj se je čez lužo podal Vlatko Čančar, ki so ga na naboru izbrali Denver Nuggets. Ti bodo prav tako sezono odprli 23. oktobra, ko se bodo v gosteh pomerili s Portland Trail Blazers.

Vse ekipe bodo v rednem delu sezone 2019/20 odigrale po 82 tekem, 41 v domači dvorani in 41 v gosteh, skupno pa si bodo lahko gledalci ogledali 1230 tekem. Sezona NBA se bo s 13 tekmami končala 15. aprila 2020, 18. aprila pa se bo začela končnica prvenstva.