Sani Bečirović, športni direktor Cedevite Olimpije: Green Dragonse moramo še prepričati

Danes minevata dva meseca, odkar so pri košarkarski Cedeviti Olimpiji uradno oznanili, da je vlogo športnega direktorja prevzel Sani Bečirović. Nekdanji ljubljenec ljubljanskega občinstva in evropski klubski prvak s Panathinaikosom je nemudoma poprijel za delo in ekspresno hitro sestavil moštvo. 38-letni Bistričan pravi, da bo klub s polnimi pljuči zadihal prihodnje leto, ker so letos morali del proračuna nameniti za sporazumne prekinitve pogodb igralcev iz lanske sezone, in poudarja, da gre za dolgoročni projekt.